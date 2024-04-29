مدير تعليم دمياط يشهد ملتقى مسؤلات المرشدات بدمياط

لليوم الثاني على التوالي...

شهد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات اليوم الثاني من ملتقى مسؤولات المرشدات علي مستوى الجمهورية من داخل مدارس الإيمان الخاصة بدمياط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان أنور علام مدير عام التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة وا. ايناس الطماوى مدير إدارة المرشدات وا. اميرة البنا وكيل إدارة المرشدات بالوزارة والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التعليمية وا. محمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط التعليمية وا.عزة العجوز موجه عام التربية الرياضية وا.أسماء عطية مسئولة المرشدات المركزية وا.محمد الشعراوى مدير التعليم الخاص بالديوان ولفيف من القيادات التعليمية بديوان المديرية وإدارة دمياط التعليمية.

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وكيل الوزارة يؤكد علي أهمية التفوق الإرشادي، لبناء شخصية الطالب، وغرس مقومات المسؤولية عندهم

وأشاد "وكيل الوزارة" بمستوى الأداء الرائع الذى يعبر عن كتيبة عمل وفريق متعاون داخل المدرسة موجها الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، مشيرًا إلى أهمية التفوق الإرشادي، لبناء شخصية الطالب، وغرس مقومات المسؤولية عندهم، مؤكدًا على أهمية نشر القيم الحميدة والأخلاق الحسنة من خلال فنون ومهارات الحركة الإرشادية، وأن المعسكرات الإرشادية هي التى تهدف إلى خلق مواطن صالح قادر على مواجهة أعباء ومشكلات الحياة.

وكيل الوزارة يلتقي بمسؤولات المرشدات علي مستوى الجمهورية من داخل مدارس الإيمان

مدير " تعليم دمياط " يشهد ورشة عمل لتدريب مسؤولي التوظيف بالوحدات المدرسية لتيسير الانتقال لسوق العمل



من ناحية أخرى شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ورشة عمل تدريبية لمسئولي التوظيف ومعلومات سوق العمل بوحدة الانتقال إلى سوق العمل بدمياط , بدعم ورعاية مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Workforce Egypt، بمدرسة دمياط التجارية المتقدمة, وذلك بحضور محمد الحمزاوي مدير ادارة دمياط التعليمية المهندس عادل المغربي مدير عام التعليم الفني، وهشام أبو طالب مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل, ومحمد أبو حسين مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بدمياط، وولاء الزيات مسئول المكتب الميداني، والمدربين رمزي ابراهيم خروبه مسئول التوظيف ومحمد الدهراني مسئول معلومات سوق العمل.

وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة العمل على ربط مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لصقل وتنمية وتدريب الأيدي العاملة وخاصة بقطاع التعليم الفني، واستكمالًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لأهداف استراتيجية مصر «2030» والعمل على ربط مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على دعم كل القطاعات التنموية والمشروعات وسوق العمل بالأيدي العاملة المدربة على أعلى مستوى

وأكد وكيل الوزارة أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات الفنية للطالب في كل المجالات ليكون قادرًا على إقامة المشاريع الخاصة والالتحاق بالوظائف المختلفة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيرًا إلى جهود المحافظة في العمل على تطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

وأشار" غريب " علي الدور المهم والحيوي لوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بدمياط بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر، وذلك بهدف ربط طلاب وخريجي التعليم الفني بالمدرسة وتأهيلهم وصقل مهارتهم وإعدادهم لسوق العمل.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي في سياق استكمال تشكيل 8 وحدات مدرسية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمدارس المستهدفة كمدارس موازية لمدارس المشروع, وتطبيقًا لمنهجية الجدارات في ضوء استراتيجية التعليم الفني، والتي تهدف إلى ربط الخريجين وتيسير انتقالهم لسوق العمل.