أرقام جوميز مع الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية على حساب دريمز

تأهل نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بابا يارا كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي.

وفاز الزمالك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائر ونهضة بركان المغربي والتي تجمعهما اليوم في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

مشوار جوميز مع الزمالك

خاض جوزيه جوميز 11 مباراة رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و5 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين.

حيث تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي اخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.

ثم تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قبل أن يفوز على نفس الفريق في مباراة الإياب بنتيجة 3-0.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد التأهل للنهائي

بدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

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وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

وفي ذهاب نصف نهائي البطولة، تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره دريمز الغاني قبل أن يفوز على الفريق الغاني بثلاثية نظيفة في لقاء الاياب.

موعد نهائي الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك

وتقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد (12 مايو)، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد (19 مايو).

وكان الزمالك فاجأ نظيره الغاني بالسيطرة على الكرة مع الدقائق الأولى، حيث سدد سيف الجزيري كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها سولومون اجبسي حارس دريمز، وبعدها أرسل المثلوثي تمريرة طولية من منتصف الملعب أمسك بها الحارس من داخل منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 11، سدد مصطفى شلبي الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس سولومون اجبسي لتمر فوق العارضة لخارج الملعب إلى ركلة ركنية، لينجح الزمالك في إحراز هدف منها عن طريق حمزة المثلوثي الذي استغل عرضية زيزو من ركلة ركنية وقابلها المثلوثي بتسديدة سكنت الشباك.

بعدها ضغط فريق دريمز وأهدر أكثر من فرصة عن طريق جون أنتوي وبواتينج منساه، قبل أن ينجح الزمالك في إحراز الهدف الثاني عن طريق سامسون أكينيولا في الدقيقة 27، بعد تبادل رائع للكرة وصلت إلى سامسون على حدود منطقة الجزاء ليراوغ مدافع دريمز ويطلق تسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 35، أهدر دريمز فرصة أخرى عن طريق جون أنتوي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عواد وتابعها جون أنتوي بتسديدة ثانية ولكن أمسك بها عواد بثبات، قبل أن يهدر دريمز فرصة مزدوجة أخرى بانفراد تصدى له عواد وارتدت إلى مهاجم دريمز أطاح بها خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الزمالك ونجح في امتصاص حماس لاعبي دريمز من خلال السيطرة على مجريات الأمور وتبادل الكرة، قبل أن ينجح مصطفى شلبي في إحراز الهدف الثالث للأبيض بالدقيقة 59 بعد تمريرة بينية من سيف الجزيري لينفرد مصطفى شلبي بالمرمى ويسددها أرضية في الشباك.

بعدها تراجع أداء دريمز في ظل حالة الإحباط التي سيطرت على لاعبيه، فيما أجرى جوزيه جوميز بعض التغييرات لتنشيط الفريق، لينتهي للقاء بفوز الزمالك على دريمز بثلاثية نظيفة.

تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

جاء تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وياسر حمد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية غانا قبل مباراة دريمز

واجه الزمالك أندية غانا 11 مرة في مختلف البطولات، حيث تلقى الأبيض 4 هزائم وحقق الفوز في 3 مباريات آخرها اليوم، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، واستطاع لاعبو الأبيض تسجيل 12 هدف بينما استقبلت شباكه 14 هدفا.

وكانت أكبر هزيمة تلقاها الزمالك أمام أندية غانا ضد فريق أشانتي كوتوكو بنتيجة 5\1.

فيما حقق الزمالك أول انتصار له على الملاعب الغانية اليوم أمام دريمز الغاني حيث لم يسبق للأبيض الفوز في ملاعب غانا قبل مباراة اليوم.

تاهل الزمالك ودريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.