الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يكرم فريق الطائرة رجال بعد تحقيق الرباعية

فريق طائرة الأهلي
فريق طائرة الأهلي رجال، فيتو

نظم النادي الأهلي اليوم الإثنين حفل تكريم لفريق الكرة الطائرة رجال بعد الفوز علي الزمالك في نهائي كأس مصر وتحقيق الرباعية التاريخية. 

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي تكريم لاعبي فريق الكرة الطائرة  بعد تحقيق الرباعية التاريخية.

 

تهنئة الكابتن محمود الخطيب لفريق الطائرة رجال   

تهنئة الكابتن محمود الخطيب لفريق الطائرة رجال، فيتو

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2024.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

Advertisements

 وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

 ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بتروجت في الدور قبل النهائي بنتيجة (3-0)، فيما حقق الزمالك فوزا صعبا أمام طلائع الجيش بنتيجة (3-2).

 ويسعى الأهلي إلى مواصلة سيطرته على كافة البطولات، بعد الفوز بألقاب كأس السوبر والدوري وبطولة أفريقيا.

وعلى جانب آخر، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمغربية بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وبحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

 ورحب وزير الرياضة بتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بمصر مؤكدا علي دعم مصر الكامل لرئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بفترة رئاستها للاتحاد.

 وأشار صبحي، إلى أنه أصبح لدينا قاعدة كبيرة من لاعبي الكرة الطائرة على مستوى الرجال والسيدات  وأيضًا على مستوى الناشئين، كما تميزت مصر بالتطوير الكبير الذي طرأ على المنشآت الرياضية والبنية التحتية والتي ساهمت بشكل كبير في استضافة مصر لكبرى الفعاليات الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

 وأوضح وزير الرياضة أن مصر أصبحت تمتلك صالة ألعاب مجهزة علي أعلي مستوي بكل محافظة من محافظات الجمهورية وتتسع  بحد أدنى لألفي مشجع. 

وأعربت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن سعادتها وتقديرها بالتواجد بمصر وحفاوة الاستقبال.

 وأثنت “حجيج” على البنية التحتية الرياضية التي أصبحت مفخرة لمصر وللأفارقة.

رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة 

وقالت رئيس الاتحاد الإفريقي إن هدفنا هو الارتقاء بمستوى الكرة الطائرة بافريقيا لتضاهي مثيلاتها فى القارات والدول  الأخرى المتقدمة فى لعبة كرة الطائرة.

وعلى هامش اللقاء وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الدعوة لرئيس الاتحاد الافريقي لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لتشاهد مدينة مصر للألعاب الأولمبية اول وأكبر مدينة أولمبية مصرية والتي تعد مفخرة للمصريين.

كما وجّهت رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الدعوة لوزير الرياضة لحضور البطولة الأفريقية لكرة الطائرة الشاطئية والتي تقام يونيو المقبل والتي تستضيفها مدينة اغادير بالمغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

 وتتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة  الطائرة على هامش استضافة مصر لكلا من بطولتي الأندية الأفريقية على مستوى الرجال والسيدات.

الخطيب يهنئ لاعبي الطائرة رجال بعد تحقيق كأس مصر على حساب الزمالك

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي النادي الأهلي الزمالك نهائى كأس مصر محمود الخطيب مجلس ادارة النادي الاهلي

مواد متعلقة

الخطيب يهنئ لاعبي الطائرة رجال بعد تحقيق كأس مصر على حساب الزمالك

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

الكرة الطائرة، الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش

الاتحاد المصري للكرة الطائرة: تلقينا إشادات واسعة من وزير الرياضة والاتحاد الإفريقي
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم

تغيبه عن الملاعب، لاعب منتخب المغرب يتلقى علقة ساخنة بأحد ملاهي برلين

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته القاصر بأكتوبر

الزمالك عن لقطة احتفال مصطفى شلبي بهدف دريمز: بيقول الأبيض في قلبي

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

إدارة جديدة بهيئة نظافة القاهرة للتدخل السريع

منوعات

المزيد

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أمينة الفتوى: اربطيه بالعيال، مثل شعبي مخالف للشرع (فيديو)

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالربح الوفير والأخبار المبشرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads