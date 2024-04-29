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رياضة

الخطيب يهنئ لاعبي الطائرة رجال بعد تحقيق كأس مصر على حساب الزمالك

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تقديم التهنئة للاعبي فريق الطائرة رجال بعد حصد لقب كأس مصر للموسم الحالي على حساب نادي الزمالك.

وجدير بالذكر أن فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي نجح في حصد كل الألقاب التي شارك بها خلال الموسم الحالي.

تهنئة الكابتن محمود الخطيب لفريق الطائرة رجال   

تهنئة الكابتن محمود الخطيب لفريق الطائرة رجال، فيتو

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2024.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

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 وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

 ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بتروجت في الدور قبل النهائي بنتيجة (3-0)، فيما حقق الزمالك فوزا صعبا أمام طلائع الجيش بنتيجة (3-2).

 ويسعى الأهلي إلى مواصلة سيطرته على كافة البطولات، بعد الفوز بألقاب كأس السوبر والدوري وبطولة أفريقيا.

وعلى جانب آخر، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمغربية بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وبحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

 ورحب وزير الرياضة بتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بمصر مؤكدا علي دعم مصر الكامل لرئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بفترة رئاستها للاتحاد.

 وأشار صبحي، إلى أنه أصبح لدينا قاعدة كبيرة من لاعبي الكرة الطائرة على مستوى الرجال والسيدات  وأيضًا على مستوى الناشئين، كما تميزت مصر بالتطوير الكبير الذي طرأ على المنشآت الرياضية والبنية التحتية والتي ساهمت بشكل كبير في استضافة مصر لكبرى الفعاليات الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

 وأوضح وزير الرياضة أن مصر أصبحت تمتلك صالة ألعاب مجهزة علي أعلي مستوي بكل محافظة من محافظات الجمهورية وتتسع  بحد أدنى لألفي مشجع. 

وأعربت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن سعادتها وتقديرها بالتواجد بمصر وحفاوة الاستقبال.

 وأثنت “حجيج” على البنية التحتية الرياضية التي أصبحت مفخرة لمصر وللأفارقة.

رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة 

وقالت رئيس الاتحاد الإفريقي إن هدفنا هو الارتقاء بمستوى الكرة الطائرة بافريقيا لتضاهي مثيلاتها فى القارات والدول  الأخرى المتقدمة فى لعبة كرة الطائرة.

وعلى هامش اللقاء وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الدعوة لرئيس الاتحاد الافريقي لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لتشاهد مدينة مصر للألعاب الأولمبية اول وأكبر مدينة أولمبية مصرية والتي تعد مفخرة للمصريين.

كما وجّهت رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الدعوة لوزير الرياضة لحضور البطولة الأفريقية لكرة الطائرة الشاطئية والتي تقام يونيو المقبل والتي تستضيفها مدينة اغادير بالمغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

 وتتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة  الطائرة على هامش استضافة مصر لكلا من بطولتي الأندية الأفريقية على مستوى الرجال والسيدات.

 

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

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الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
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