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خارج الحدود

مقتل 6 عسكريين وإصابة 11 آخرين في هجوم إرهابي بجنوب اليمن

مقتل 6 عسكريين وإصابة
مقتل 6 عسكريين وإصابة 11 آخرين في هجوم إرهابي بجنوب اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، بوقوع 6 قتلى من القوات العسكرية و11 جريحا في هجوم إرهابي بـ مديرية مودية بأبين جنوب البلاد.

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في سياق آخر، وصفت الحكومة اليمنية، في فبراير الماضي،  هجوم  ميليشيا الحوثي على سفينة "سي شامبيون"، التي تقلّ الحبوب إلى ميناء عدن، بأنه "تصعيد خطير"، ودعت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن الميليشيا استهدفت السفينة التي تحمل 40 ألف طن من الحبوب، أثناء إبحارها من الأرجنتين إلى ميناء عدن، بصاروخين باليستيين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

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وأضاف الإرياني أن السفينة كانت أثناء استهدافها في الطريق لإفراغ أكثر من 9 آلاف طن من الذرة في ميناء عدن، قبل أن تتجه إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين في مياه البحر الأحمر، لإفراغ الحمولة المتبقية.

وذكر أن السفينة "سي شامبيون" سبق أن سلمت مساعدات إنسانية إلى الموانئ اليمنية، نحو 11 مرة، خلال 5 سنوات ماضية.

وأكد الإرياني أن هذا الهجوم يأتي في ظل التداعيات المترتبة على الهجمات الحوثية المتواصلة على خطوط الملاحة الدولية، منذ نوفمبر الماضي، التي أدت إلى ارتفاع كلفة التأمين والشحن البحري، وانعكاسات كارثية على الأسعار في البلاد، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأكبر عالميًا.

ودعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.

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