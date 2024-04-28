الأحد 28 أبريل 2024
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خارج الحدود

أنباء عن وقوع حادث بحري قرب سواحل اليمن

حادث بحري قرب سواحل
حادث بحري قرب سواحل اليمن، فيتو

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قالت الهيئة البحرية البريطانية، إن زورقا صغيرا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن.

 

هجمات بالبحر الأحمر وخليج عدن

ويوم الجمعة، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا إلى الغرب من مدينة المخا في اليمن، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

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وكانت قد أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري،  يوم الأربعاء الماضي،  أنها تلقت إخطارا عن واقعة على بعد 72 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من ميناء جيبوتي.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية قالوا إنها على صلة بإسرائيل، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

 

الحوثي يهاجم نحو 100 سفينة منذ بدء عملياتها

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم مؤخرًا عن مهاجمة نحو 100 سفينة منذ بدء عملياتهم.

وأدت هذه الهجمات إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية.

وشكلت واشنطن الحليف تحالفًا متعدد الجنسيات في ديسمبر  لحماية حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات.

أمبري البريطانية تتلقى بلاغا عن حادثة قبالة سواحل اليمن

أمبري البريطانية للأمن البحري تؤكد وقوع حادثة قرب اليمن

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