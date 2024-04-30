زي النهاردة، رجل الحرب والسلام يتولى منصب الرئيس الأول للولايات المتحدة

في مثل هذا اليوم من عام 1789، تولى جورج واشنطن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح أول رئيس لها بعد سلسلة من الأحداث الدموية التي دمرت البلاد وقادتها إلى حرب أهلية مريرة.

من هو جورج واشنطن

ولد جورج واشنطن في 22 فبراير 1732 في ولاية فيرجينيا لأسرة تمتهن الزراعة كغالبية الشعب الأمريكي في تلك الحقبة.

وبعد انتهائه من تعليمه التحق عام 1760 بالجيش الإنجليزي وتلقّى تدريبه العسكري الأوّل واستلم أُولى مهامّه القيادية في كتيبة فرجينيا خلال الحرب الفرنسية والهندية.

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وعندما بلغ جورج واشنطن العشرين من عمره اندلعت الحرب الأنجلو-فرنسية (1778-1783) يوم لم تكن إنجلترا آنذاك في أحسن حالاتها، على عكس الفرنسيين الذين انهوا مشاكلهم في كندا وتحالفوا مع الهنود الحمر ووقعت المعركة في غرب أمريكا، وهزم الإنجليز وقتل قائدهم.

وبعد نحو 3 سنوات استطاع ملك إنجلترا تجهيز جيش قوامه 20 ألف جندي نظامي و18 مدفع حصار وقام الإنجليز بمهاجمة الفرنسيين الذين كانوا يملكون جيشا قوامه 8 آلاف جندي ولم يمض كثير من الوقت حتى انتصر الإنجليز وصارت أمريكا الشمالية كلها تابعة للتاج البريطاني وكثر الظلم على أبناء أمريكا وخصوصا السود وفرضت الضرائب الباهظة.

في ذلك الوقت كان جورج واشنطن القائد الفعلي للأمريكان، وعُيّن قائدًا أعلى للجيش وقاد القوات الأمريكية المتحالفة مع فرنسا عندما هزمت البريطانيين الذي استسلموا خلال حصار يوركتاون.

استمر جورج واشنطن على رأس التمرد الأمريكي حتى انتهى بإعلان انفصال الولايات المتحدة عن بريطانيا في 4 يوليو 1776، وترأس الاتفاقية التي صاغت الدستور وأنشأ منصب الرئيس ثم انتخب المجمع الانتخابي واشنطن رئيسا بالإجماع في 1788.

جورج واشنطن ونشأة الدولة الحديثة

أنشأ جورج واشنطن أثناء قيادته العديد من سوابق الأعراف والتقاليد الحكومية التي لاتزال تستخدم منذ ذلك الحين، مثل نظام مجلس الوزراء ويوم القسم الرئاسي ولقب السيد الرئيس وحافظت حكومته على الحياد في الحروب المستعرة في أوروبا، وحظي بالقبول من جميع فئات الأمريكيين.

وعلاوة على ذلك، أرسى مبدأ الانتقال السلمي من رئاسته لرئاسة جون آدامز وتقاعد بعد فترتين رئاسيتين وهو العرف الذي استمر حتى عام 1940 عندما انتخب فرانكلين روزفلت لثلاث فترات رئاسية حتى عاد هذا التقليد عام 1951 دستوريا في التعديل (22) للدستور الذي يحدد فترات الرئاسة بمدتين، وهذه التقاليد لا تزال متبعة في القرن الواحد والعشرين، وقد أشادت به واشنطن باعتباره «أب لبلاده» حتى خلال حياته.

موقف جورج واشنطن من العبيد في أمريكا

كان في حوزة جورج واشنطن عدد من العبيد، ولكي يحافظ على الوحدة الوطنية، دعم الإجراءات التي أقرّها الكونجرس لاستمرار العبودية في البلاد خوفا من الفتنة، لكن بعد ذلك سبّبت له فكرة العبودية حالة من الإزعاج الشديد ووهب مستعبديه حريّتهم في وصيّته عام 1799.

كان جورج واشنطن عضوًا في الكنيسة الأنجليكانية والماسونيين الأحرار، وحرِص على منح طيفٍ واسعٍ مِن الحريات الدينية خلال فترة عمله في مناصبه العسكرية والمدنية، كجنرال وكرئيس.

وفاة جورج واشنطن

توفى في 14 ديسمبر 1799 عن عمر يناهز 67 سنة، عند وفاته، وفي تأبينه قال الأمريكيون: «كان الأول في وقت الحرب، والأول في وقت السِلم، والأول في قلوب مواطنيه».

وخُلِّدت ذكرى جورج واشنطن عبر العديد من النصب التذكارية، والأعمال الفنية، وأسماء المواقع الجغرافية، والطوابع، والعملة النقدية؛ ويصنّفه العديد من الباحثين واستطلاعات الرأي كأحد أعظم الرؤساء الأمريكان في التاريخ.