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رياضة

الجمباز، الاتحاد الأفريقي يتابع استعدادات إقامة بطولة الجمباز الفني بالمغرب

إيهاب أمين، فيتو
إيهاب أمين، فيتو

الجمباز، يستعد الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لتنظيم منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني رجال وسيدات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو المقبل، في مدينة مراكش المغربية.

12 دولة تشارك في البطولة الأفريقية بالمغرب

وتشهد البطولة الإفريقية مشاركة 12 دولة وهي، مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وناميبيا وتشاد والكاميرون والسنغال وليبيا وموريشيوس ونيجيريا.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بيِِن المنتخبات المشاركة، بحثا عن التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث تعد البطولة واحدة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

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تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن البطولة تشهد حجم مشاركة كبير، وأن جميع المنتخبات لديها الأمل في حصد المراكز الأولى والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، أن هناك تنسيق كامل وتواصل مستمر مع عبد الصادق البطاري رئيس الجامعة الملكية للجمباز، من أجل خروج البطولة بأفضل شكل ممكن.

وأوضح إيهاب أمين، أن رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق داخل القارة الأفريقية، وأن أفريقيا الآن بات لها شأن في البطولات العالمية، وأن منتخب مصر واحدا من أقوى المنتخبات الأفريقية.

ويتواجد الدكتور إيهاب أمين في المغرب حاليا للإطمئنان ومتابعة استعدادات تنظيم البطولة الأفريقية والتأكيد من جاهزية الملاعب لاستضافة الحدث الهام.

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