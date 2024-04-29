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ثقافة وفنون

محسن جابر لـ"فيتو": عمرو دياب عشرة عمر وأهم بصمات حياتي

عمرو دياب ومحسن جابر،
عمرو دياب ومحسن جابر، فيتو

تحدث المنتج محسن جابر عن نجاحاته مع الهضبة عمرو دياب ، وذلك علي خلفية تواجد 4 أغنيات من إنتاج شركة "مزيكا" في قائمة الخمسين أغنية للقرن وذلك ضمن إحصاءات مجلة rolling stone الأمريكية المختصة بالموسيقى، حيث تصدرت القائمة أغنية “تملي معاك” للهضبة عمرو دياب. 

نجاحات عمرو دياب مع محسن جابر 

وقال محسن جابر في تصريح خاص لـ"فيتو":"عمرو دياب اخى وصديقى وعشرة عمر مكللة بنجاحات كثيرة ومن أهم بصمات فى مشوارى الفنى". 

وعن إمكانية تعاونه مع الهضبة عمرو دياب بعد النجاحات الكبيرة بينهما قال: “أما  فرصة العمل معه مرة أخرى برغم أنى أتمناها ولكنها فى علم الغيب”.

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 وكان قد عبر المنتج محسن جابر عن سعادته بتواجد 4 أغنيات من إنتاج شركة "مزيكا" في قائمة الخمسين أغنية للقرن وذلك ضمن إحصاءات مجلة rolling stone الأمريكية المختصة بالموسيقى، حيث تصدرت القائمة أغنية “تملي معاك” للهضبة عمرو دياب. 

عمرو دياب ومحسن جابر، فيتو التقارير والإنتاج

وكتب محسن جابر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله وبتوفيق ربنا.. كان نصيبنا من الـ ٥٠ أغنية للقرن ٤ أغانى"، كما نشر صور النجوم عمرو دياب وراغب علامة وسميرة سعيد ومصطفى قمر، وذلك بعد حصول مجموعة شركات "عالم الفن ومزيكا" على أفضل 4 أغنيات فى القرن من بين 50 أغنية.

عمرو دياب 

وحصدت أغنية "تملي معاك" للهضبة عمرو دياب بعد 24 عامًا من طرحها، على المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال إفريقيا ودول الخليج العربي.

راغب علامة وسميرة سعيد ومصطفى قمر 

كما حصدت أغنية "نسينى الدنيا" للنجم راغب علامة على المركز السابع، وأيضا حصدت أغنية "يوم ورا يوم" للنجمة سميرة سعيد على المركز التاسع، وحصدت أغنية "منايا" للنجم مصطفى قمر على المركز الواحد والثلاثون. 

أغنية تملي معاك 

وكانت المجلة قد نشرت قائمة بالمطربين حيث احتل الهضبة المركز الأول بين 50 مطرب، وكتبت مجلة «rolling stone»: "يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، وهو فنان أطلق باستمرار أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود، "تملي معاك" هي أفضل أغنياته". 

وأضافت: "يغني دياب على أنغام الجيتار.. عن علاقة المليئة بالشوق ولا تزال أغنية تملي معاك والتي تعني دائمًا معك" تتمتع بتأثير هائل ليس فقط على الموسيقى العربية، بل عالميًا أيضًا. تمت تغطية الأغنية منذ ذلك الحين أو ترجمتها إلى 15 لغة أخرى.

و أغنية "تملي معاك" من كلمات أحمد علي موسى وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور.

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عمرو دياب الهضبة عمرو دياب الفنان عمرو دياب أغنية تملي معاك محسن جابر

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