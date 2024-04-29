الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، موعد مباراة فاركو وسيراميكا والقناة الناقلة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا 'فيتو

الدوري المصري، يحل فريق فاركو ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري 

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر،  ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز 
ويحتل  فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يبقى فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وتعد مباراة سيراميكا امام فاركو هي الرابعة للمدير الفني أيمن الرمادي الذي تعادل في  3 مواجهات الاخيرة في بطولة الدوري أمام كل من زد والمصري والاتحاد السكندري بنتيجة هدف لمثله 

Advertisements

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

 مباراة سيراميكا ضد فاركو 

يديرها محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه كل من أسامة السيد مساعد أول وإسلام أبوالعطا مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا ومحمد عباس مايو حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد. 

 

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 

بلدية المحلة ضد زد  0-3 (انتهت)
الجونة ضد الاتحاد   1-0 (انتهت)
المصري ضد الداخلية  1_0
المقاولون ضد سموحة  0_1
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   7:00 مساء  - 29 أبريل - ستاد المقاولون
الإسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1- بيراميدز  35 نقطة 
2-  المصري البورسعيدي  34  نقطة 

3-زد اف سي  33 نقطة 
4- إنبي  29 نقطة 
5- الاتحاد السكندري  29 نقطة 
6- الجونة  28 نقطة 
7- سموحة  28 نقطة
8- طلائع الجيش  27 نقطة 
9-  مودرن فيوتشر  25 نقطة 
10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة 
11- الأهلي  21 نقطة 
12- الزمالك  21 نقطة 
13- الإسماعيلي  19 نقطة 
14- بلدية المحلة  19 نقطة 
15- البنك الأهلي  18 نقطة 
16- فاركو  12 نقطة 
17- المقاولون العرب  12 نقطة 
18- الداخلية  11 نقطة 

علي ماهر يكافئ لاعبي المصري بعد الفوز على الداخلية بالدوري

بيراميدز يتصدر، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ20

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سيراميكا فاركو الدوري المصري سيراميكا كليوباترا مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

مواد متعلقة

حسام المندوه يوضح حقيقة رفض شيكابالا لعب مباراة دريمز

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

علي ماهر يكافئ لاعبي المصري بعد الفوز على الداخلية بالدوري

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتقدم على ساسولو بهدف في الشوط الأول

فحوصات طبية لـ محمد الشامي بعد إصابته في مباراة المصري والداخلية

الدوري الممتاز، المصري يخطف فوزا صعبا من الداخلية بهدف نظيف

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

الدوري الممتاز، المصري والداخلية يتعادلان سلبيا بالشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

رئيس الوزراء يكشف تكلفة استضافة اللاجئين في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

بعد توقيع غرامة مالية جديدة.. أزمات أفشة مسلسل “كل موسم” مع الأهلي

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads