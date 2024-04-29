تعليم الوادى الجديد يطلق نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي بالمواد الدراسية المختلفة

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، بإطلاق نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الإعدادى وذلك من منطلق الحرص على تقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة والاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الدراسى.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، انه بالتعاون مع موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة والمعلمين المختصين ذوى الخبرات جرى إعداد النماذج بمواد:

اللغة العربية _ اللغة الإنجليزية _ الدراسات الاجتماعية _ الرياضيات _ العلوم.

معربا عن خالص أمنياته لطلاب المحافظة بالتوفيق والسداد.

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نماذج إرشادية لمادة اللغة العربية نموذج ( ١)

https://drive.google.com/file/d/1A3tGfwKxX0zn5wuvOQoWYB1-1EoZpf6p/view?usp=drivesdk

نموذج ( ٢)

https://drive.google.com/file/d/1A48sgI7rEaoSVackbqpqngLCOp_xxxMh/view?usp=drivesdk

نموذج (٣)

https://drive.google.com/file/d/1A8MymXNUZDmGO-9mSTR9ALPKGv7mmUk3/view?usp=drivesdk

نماذج إرشادية لمادة العلوم

https://drive.google.com/file/d/1A-6R0gkKfv3vgxV3xYJjan8izQ_FnTMj/view

?usp=drivesdk

نماذج إرشادية لمادة الرياضيات

https://drive.google.com/file/d/1Ik7coTl3z1rNqEofBDr1gKdhP1MJZ3Jh/view?usp=drivesdk

نماذج إرشادية لمادة الدراسات الاجتماعية(١)

https://drive.google.com/file/d/1AMAi919bVAJLqyji-ALNJbhhjJQUx0uC/view?usp=drivesdk

https://drive________

نموذج استرشادى لغة إنجليزية

https://drive.google.com/file/d/11IlHcoYGnBKukW-CEVhLXTNj3LpkWWm-/view?usp=sharing

مناقشة الرؤي والإستعداد لإمتحانات نهاية العام

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، الاجتماع الدورى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الآباء والامناء والمعلمين وناصف أنيسى نائب المجلس، وذلك بمقر بلاط التعليمية من منطلق الحرص على عقد اللقاءات الدورية للمجلس فى جميع الإدارات التعليمية للوقوف عن قرب على كافة الآراء والمقترحات من أجل منظومة تعليمية متميزة.

شارك اللقاء مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وأعضاء المجلس الموقر.

وخلال اللقاء إستعرض وكيل تعليم الوادي الجديد، مع الحضور إنجازات قطاع تعليم المحافظة على مدار العام الدراسى الحالى بكافة الأنشطة والمسابقات الوزارية

وكذا مرور امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بأمن وسلام، موجها بضرورة الاستفادة من الكتب الدراسية الوزارية والتي تم تسليمها للطلاب مع الدخول على المنصات التعليمية للاطلاع على التدريبات.

واشار وكيل التعليم، للدور المحورى لمجلس الأمناء، فى دعم وخدمة المنظومة التعليمية والعمل على استقرارها وجرى مناقشة إنجازات مجلس الأمناء ودعمه الدائم للمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وفى ختام اللقاء جرى مناقشة مجموعة من المقترحات والقضايا الهامة التى تخص العملية التعليمية، طرحها أعضاء المجلس ممثلى الإدارات التعليمية منها الجاهزية والإستعداد لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل.

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