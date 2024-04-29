10 معلومات عن مقر القيادة الاستراتيجية لإدارة كافة مؤسسات الدولة ومجابهة أية أزمات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

وتفقد الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة الحكومية كما استمع إلى شرح تفصيلي حيث يعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.

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كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية كما شهد مقر القيادة الاستراتيجية مؤخرا اجتماع الرئيس السيسي مع كبار قادة القوات المسلحة.

وجاءت أبرز المعلومات عن مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:



- تتابع القيادة السياسية عن كثب الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تفقد الرئيس السيسي مؤخرا مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية كما استمع الرئيس إلى شرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد وآخر تطورات الأعمال الإنشائية الهندسية وأعمال البنية التحتية التي تمت به، وكذلك ما تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذا الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد كما أشاد الرئيس خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجي وفقًا للمدة الزمنية المخططة، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير قدراتها في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- المركز تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذا الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد.

- يتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة والانسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ كما يمتد المقر على مساحة ۲۲ ألف فدان كما يضم ۱۳ منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها كما يحتوي على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، وكذا مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة.

- يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة ومركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة ومركز الإدارة والتشغيل للتحكم في مرافق الدولة.

- مركز للتحكم في شبكة الاتصالات الذي يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة ومراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية.

- مركز للتنبؤات الجوية والذي يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولًا بأول ليكون مستعدًا لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة فضلا عن حجم ضخم من المخازن التي تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية

- تتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجي لتشمل عددًا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية وعدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.

- يؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز كما يمثل مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد صرحا جديدًا يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة ودولة رائدة كانت وسوف تبقى قادرة على قهر التحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وجيشها القوي.

- جولات تفقدية لمقر القيادة الإستراتيجية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة المنشآت والمبانى الجديدة بمقر القيادة الإستراتيجية وتضمنت الجولة المرور على عدد من المبانى الخدمية واستعراض منظومة العمل وأخر تطورات والتجهيزات بتلك المبانى الخدمية، وما تقدمه من خدمات، أعقبها المرور على نماذج من تجهيزات الكليات والمعاهد العسكرية فضلا عن إشادات بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مبانى ومنشآت القيادة الإستراتيجية وفقًا للمدة الزمنية المخططة، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمى والتقنى لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات بما يسهم فى تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية.

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