الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

صعقا بالكهرباء، مصرع شخص بقرية الجزائر في الوادي الجديد

اسعاف، ڤيتو
اسعاف، ڤيتو

 لقى شخص مصرعه، صعقًا بالتيار الكهربي، اليوم الخميس، في إحدى القرى جنوب مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة " أدهم ضاحي السيد" 51 عامًا، ومقيم قرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة، بعد تعرضه لصعق كهربائي مما أسفر عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ووفاته، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب هرسه دراس القمح بواحة بلاط في الوادي الجديد 

لقى شاب مصرعه، خلال عملية درس القمح، اليوم الخميس، بواحة بلاط في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى بلاط المركزي. 

تبين وفاة " محمد بشندي عبد العال، 29 عامًا، مقيم مدينة بلاط، خلال عمله على ماكينة دراس القمح حيث التف جسد المتوفي على عمود كردان مكبس الدراس مما تسبب في هرس جسده ووفاته 

مباشرة.جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى بلاط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع وإصابة 3 أشخاص

هذا فيما لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخران، في حادث مروري، في الساعة الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بمركز الخارجة في الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة. 

تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط واصابة كل من أبو العلا احمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفى والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تسبب الحادث في إغلاق الطريق وتوقف حركة السير به، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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