مدرسة إسنا الثانوية الصناعية تحصد المركز الأول على الأقصر في التأسيس العسكري (صور)

شهد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات حفل حصول مدرسة إسنا الثانوية الصناعية العسكرية علي المركز الأول على مستوي المحافظة فى التأسيس العسكري.

التربية والتعليم

وذلك بحضور اللواء أ.ح محمد رافت الهواري قائد قطاع الأقصر وأسوان للتأسيس العسكري، والعميد ناصر مصطفى القائد العسكري لمدرسة إسنا الثانوية الصناعية العسكرية، والرائد محمود حجازي مساعد المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، وإبراهيم عامر مدير التعليم الفني لإدارة إسنا التعليمية، وعادل تاج مدير مدرسة إسنا الثانوية الصناعية العسكرية، والمدرسيين ومديريين الأقسام وطلاب المدرسة.

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القرآن الكريم

وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم وعددًا من الفقرات للشعر والإنشاد، وتخلل ذلك تكريم وتوزيع الدروع والشهادات التقديرية علي الطلاب المتفوقين وعددًا من المدرسين ورؤساء الأقسام والعاملين بالمدرسة.

وفى بداية كلمتها وجهه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراره بتحويل عدد من المدارس الفنية بنطاق محافظة الأقصر إلى مدارس تأسيس عسكري، مؤكدةً أن إدراج الثقافة العسكرية داخل تلك المدارس الفنية يسهم في إعادة بناء شخصية الطلاب وتحسين سلوكياتهم وتوعيتهم بدور قواتنا المسلحة فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومقدراته وإعداد جيل قادر على مواجهة الصعوبات والتضحية من أجل الوطن وتنمية قيم الولاء لديهم تحت مظلة التعاون بين القوات المسلحة المصرية ووزارة التربية والتعليم لتخريج أجيال تتسم بالوطنية والإلتزام والمثابرة والإدارة المناسبة للأزمات الطارئة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بحصول وفوز مدرسة إسنا الثانوية الصناعية العسكرية علي المركز الأول علي مستوي المحافظة فى التأسيس العسكري، وأضاف أن تحقيق هذه النتائج جاء نتيجة لتطبيق الإجراءات بشأن قواعد الإنضباط وحضور الطلاب ورفع الكفاءة الفنية وكذا إستخدام الوسائل الحديثة فى العملية التعليمية.

من جانبه أشار عادل تاج مدير مدرسة فى كلمته إلي إننا نفتخر ونتشرف بإمتلاكنا لجيل ينتمي لمصر لديه ولاء حقيقي للدولة، مؤكدةً أن قرار تحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تأسيس عسكري قرار وطني يستحق الإشادة والتقدير نظرًا لما يمثله التأسيس العسكري من ترسيخ لمفهوم الوطنية وبناء وتقويم السلوكيات وأثر ذلك على إستقرار وتنمية المجتمع، وأضافت أن المدارس الفنية أثبتت جدارة وإستحقاقا كونها عمودا فقريا للدولة ومستقبلها الإقتصادي.

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