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ثقافة وفنون

الخميس المقبل، رشيد مشهراوي وحكايات السينما الفلسطينية في معكم منى الشاذلي

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

يحل المخرج الفلسطيني الشهير رشيد مشهراوي يوم الخميس المقبل ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”  بمناسبة مشاركته الأخيرة في مهرجان أسوان لسينما المرأة والذي ترأس فيه لجنة تحكيم الفيلم المصري.

السينما الفلسطينية

 

ويتحدث مشهراوي خلال اللقاء عن السينما الفلسطينية ومشروعه الذي يحمل عنوان "السينما من المسافة صفر" والذي أنتج فيه بمساعدة العديد من الفنانين والمخرجين الفلسطينيين أفلاما متنوعة من أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية.

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ويعرض البرنامج أجزاء من تلك الأفلام تعرض لأول مرة تليفزيونيا وتحدث مشهراوي عن قصة كل فيلم منها وحكايته وصناعه والحدث الذي كان دافعا لإنتاجه وتصويره.

 

وشاركت الحوار مع مشهراوي هناء عويضة مخرجة فلسطينية والتي أخرجت احد أفلام مشروع "من المسافة صفر" متحدثة عن تجربتها في إخراج فيلمها وكيفية العمل مع رشيد مشهراوي لتقديم الحكايات الفلسطينية للعالم من أرض الواقع في فلسطين.

 

وقال مشهراوي إن مشاركته في النسخة القادمة من المهرجان ستحمل مفاجأة هامة تتعلق بالسينما الفلسطينية والأوضاع التي تشهدها الأراضي المحتلة.

 

وتحدث عن فلسفته السينمائية في الأفلام التي يخرجها والمشروع المتعلق بسينما المسافة صفر والتي تتعلق بتقديم فنون وحكايات فلسطينية تكشف للعالم ما لا يمكن كشفه بطرق أخرى.

 

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