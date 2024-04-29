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تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

تنفيذي الشرقية يستعرض
تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومةالمتغيرات المكانية والاملاك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

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حضور الاجتماع  

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن ذلك جاء  خلال ترؤس المحافظ  لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور بالشرقية والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية وممثلا عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 

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المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب المحافظ تستعرض التصالحات 

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248629 ، وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) وتم سدادها بالقسط   1777 طلب، ووصل عدد الطلبات لجملة من سدد بالكامل وحصل على  نموذج ( ١٠) 20556 طلب، مشيرة إلى أن الاستعداد لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023   التي من المقرر العمل بها اعتبارا من   5/5  /2024 لتقدم عددًا كبيرًا من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.

المهندس محمد ذكى يستعرض موقف المتغيرات المكانية 

واستعرض المهندس محمد زكي بوحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 129018 منهم 110768 متغير ولاية المحافظة 14453 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 13931 العاشر من رمضان و522 الصالحية الجديدة، فضلا عن وجود 3797 متغيرا خارج المحافظة وتم الرد على 124421متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.4%.

 وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ  الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلًا "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".

محمد متولى مدير الادارة العامة للاملاك بالشرقية 

كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 751 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتمت الإشارة إلي أنه تم إزالة 764 حالة تعدي منهم 595 حالة مباني و169 حالة تعدي على الأرض الزراعية حيث تصدرت المحافظة المركز الأول علي مستوي محافظات الجمهورية في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22.

عرض الاعلانات المزالة وموقف المراكز التكنولوجية 

كما عرضت المهندسة عزه متولي مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر ابريل الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 372 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 996 إعلان وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 675065 طلب وتم انهاء 673145 بنسبة تنفيذ 99.72 %.

 وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024

مدير ادارة الموازنة بديوان عام المحافظة 

كما استعرض  محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن في الفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024 وتضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل،.

 وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهًا مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تسير بخطى متسارعة الملفات الرئاسية الهامة تقنين اراضي املاك الدولة التصالح فى مخالفات البناء محافظة الشرقية

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