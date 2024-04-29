جماهير غزل المحلة تتسلق الأسوار لمشاهدة مباراة لافيينا (فيديو وصور)

رصدت عدسة فيتو المتواجدة داخل ملعب ستاد غزل المحلة تسلق الجمهور المحلاوي أسوار ملعب ستاد المحلة لمشاهدة ودعم الفريق في مباراته أمام لافيينا في الجولة الثامنة من دوري القسم الثاني أ " دوري المحترفين".

تشكيل غزل المحلة أمام لافيينا

وجاء تشكيل المحلة كالتالي:

حراسة المرمي: الحضري.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، بسام وليد، يحيى زكريا .

خط الوسط: محمود عبد العزيز، عموري،ريفو، محمد جابر.

خط الهجوم: عبده يحيى، الاخميمي.

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مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثامنة من دوري المحترفين

بتروجيت ضد وادي دجلة 4.30 عصرًا.

غزل المحلة ضد لافيينا 4.30 عصرًا.

القناة ضد السكة الحديد 4.30 عصرًا.

طنطا ضد حرس الحدود 4.30 عصرًا.

راية ضد بروكسي 4.30 عصرًا.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين قبل الجولة الثامنة

1- بتروجت 58 نقطة.

2- غزل المحلة 46 نقطة.

3- لافيينا 45 نقطة.

4- حرس الحدود 45 نقطة.

5- وادي دجلة 45 نقطة.

6- طنطا 39 نقطة.

7-السكة الحديد 38 نقطة.

8- بروكسي 36 نقطة.

9- راية 36 نقطة.

10- القناة 32 نقطة.

وكان بتروجت حسم تأهله إلي الدوري الممتاز قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات فيما يتنافس أربع فرق علي المركز الثاني لخطف بطاقة مباشرة إلي الدوري الممتاز بينما صاحب المركز الثالث سيتأهل دورة ترقي مع أوائل مجموعات دوري القسم الثاني ب لحسم التذكرة الثالثة والأخيرة.

حكام مباراة غزل المحلة ولافيينا

حكام مباراة غزل المحلة ولافيينا، فيتو

موقف الرباعي المتنافس علي المركز الثاني للتأهل والمباريات المتبقية

ويقع غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 46 نقطة ويتبقي له مباراتان أمام لافيينا وبروكسي.

ويأتي في المركز الثالث لافيينا برصيد 45 نقطة ويتبقي لها مباراتان أمام غزل المحلة وطنطا.

وفي المركز الرابع يأتي وادي دجلة برصيد 45 نقطة ومازال له مباراتان أمام بتروجيت وراية.

وفي المركز الخامس يقع حرس الحدود برصيد 45 نق هو الأخر وسيواجه في المباراتان كلا من طنطا والقناة.

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين

بروكسي ضد بتروجت 1-1

غزل المحلة ضد راية 0-0

حرس الحدود ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد ضد طنطا 0-1

وادي دجلة ضد القناة 1-1

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين

القناة ضد بروكسي 2-0

طنطا ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد السكة الحديد 2-2

حرس الحدود ضد غزل المحلة 1-1

بتروجت ضد راية 3-0

نتائج مباريات الجولة الخامسة في دوري المحترفين

بروكسي ضد طنطا 1-0

غزل المحلة ضد بتروجت 2-2

السكة الحديد ضد حرس الحدود 0-0

راية ضد القناة 1-0

وادي دجلة ضد لافيينا 1-2

نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة الصعود بدوري المحترفين

لافيينا إف سي ضد بروكسي 2-0.

السكة الحديد ضد غزل المحلة 1-1.

طنطا‏ ضد راية 3-0.

القناة ضد بتروجت 0-1.

حرس الحدود ضد وادي دجلة 1-1.

نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفين

بروكسي ضد حرس الحدود 0-1.

وادي دجلة ضد السكة الحديد 3-1.

راية ضد لافيينا 2-1.

بتروجت ضد طنطا 2-1.

غزل المحلة ضد القناة 2-0.

نتائج مباريات الجولة الثانية مجموعة الصعود في دوري المحترفين

السكة الحديد ضد بروكسي 2-0.

وادي دجلة ضد غزل المحلة 0-0.

حرس الحدود ضد راية 1-1.

لافيينا ضد بتروجيت 1-1.

طنطا ضد القناة 1-0.

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين “مجموعة الصعود”

بروكسي ضد وادي دجلة 1-0.

راية ضد السكة الحديد 0-2.

بتروجت ضد حرس الحدود 1-1.

القناة ضد لافيينا 0-1.

غزل المحلة ضد طنطا 3-0.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

كما يشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.