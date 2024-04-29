تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة من مجموعة الصعود بدوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين” بمشاركة 10 فرق.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين قبل الجولة الثامنة

1- بتروجت 58 نقطة.

2- غزل المحلة 46 نقطة.

3- لافيينا 45 نقطة.

4- حرس الحدود 45 نقطة.

5- وادي دجلة 45 نقطة.

6- طنطا 39 نقطة.

7-السكة الحديد 38 نقطة.

8- بروكسي 36 نقطة.

9- راية 36 نقطة.

10- القناة 32 نقطة.

وكان قد حسم بتروجت تأهله إلي الدوري الممتاز قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات فيما يتنافس أربع فرق علي المركز الثاني لخطف بطاقة مباشرة إلي الدوري الممتاز بينما صاحب المركز الثالث سيتأهل ادورة ترقي مع أوائل مجموعات دوري القسم الثاني ب لحسم التذكرة الثالثة والأخيرة.

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اتحاد الكرة يكشف حكام الجولة الثامنة من دوري المحترفين

وكشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن حكام مباريات الجولة الثامنة التي ستقام غدا الإثنين ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من دوري القسم الثاني "أ".

مباراة القناة والسكة الحديد

مباراة القناة والسكة الحديد، فيتو

مباراة طنطا وحرس الحدود

مباراة طنطا وحرس الحدود، فيتو

مباراة بتروجيت ووادي دجلة

مباراة بتروجيت ووادي دجلة، فيتو

مباراة غزل المحلة ولافيينا

مباراة غزل المحلة ولافيينا، فيتو

مباراة راية وبروكسي

مباراة راية وبروكسي، فيتو

قائمة راية أمام بروكسي

إسلام طارق، أحمد حسن مانجا، عبد الرحمن زين، خالد عبد الرازق، أحمد عبد العظيم، أحمد سالم صافي، محمد الفقي، رامز زيدان، أحمد حسين، أحمد عادل، غريب ياسر، طه النادي، محمد أسامة، حسام حسن، ناصر الفار، حسام عبد الواحد،عمرو جمعة، أبو بكر سيلا،عمرو مصطفي، محمد خالد .

غيابات راية عن مباراة بروكسي المقبلة

ويفتقد الفريق جهود ثلاثة من لاعبيه بسبب الحصول علي ثلاثة إنذارات حيث تأكد غياب حسام حسبو حارس المرمى والثنائي محمود علاء وأحمد عبد الرحمن.

ويستضيف راية فريق بروكسي ضمن مواجهات الجولة الثامنة للمرحلة الثانية من دوري المحترفين علي ملعب حرس الحدود بالمكس في تمام الرابعة والنصف عصرًا.

موقف الرباعي المتنافس علي المركز الثاني للتأهل والمباريات المتبقية

ويقع غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 46 نقطة ويتبقي له مباراتان أمام لافيينا وبروكسي.

ويأتي في المركز الثالث لافيينا برصيد 45 نقطة ويتبقي لها مباراتان أمام غزل المحلة وطنطا.

وفي المركز الرابع يأتي وادي دجلة برصيد 45 نقطة ومازال له مباراتان أمام بتروجيت وراية.

وفي المركز الخامس يقع حرس الحدود برصيد 45 نق هو الأخر وسيواجه في المباراتان كلا من طنطا والقناة.

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين

بروكسي ضد بتروجت 1-1

غزل المحلة ضد راية 0-0

حرس الحدود ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد ضد طنطا 0-1

وادي دجلة ضد القناة 1-1

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين

القناة ضد بروكسي 2-0

طنطا ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد السكة الحديد 2-2

حرس الحدود ضد غزل المحلة 1-1

بتروجت ضد راية 3-0

نتائج مباريات الجولة الخامسة في دوري المحترفين

بروكسي ضد طنطا 1-0

غزل المحلة ضد بتروجت 2-2

السكة الحديد ضد حرس الحدود 0-0

راية ضد القناة 1-0

وادي دجلة ضد لافيينا 1-2

نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة الصعود بدوري المحترفين

لافيينا إف سي ضد بروكسي 2-0.

السكة الحديد ضد غزل المحلة 1-1.

طنطا‏ ضد راية 3-0.

القناة ضد بتروجت 0-1.

حرس الحدود ضد وادي دجلة 1-1.

نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفين

بروكسي ضد حرس الحدود 0-1.

وادي دجلة ضد السكة الحديد 3-1.

راية ضد لافيينا 2-1.

بتروجت ضد طنطا 2-1.

غزل المحلة ضد القناة 2-0.

نتائج مباريات الجولة الثانية مجموعة الصعود في دوري المحترفين

السكة الحديد ضد بروكسي 2-0.

وادي دجلة ضد غزل المحلة 0-0.

حرس الحدود ضد راية 1-1.

لافيينا ضد بتروجيت 1-1.

طنطا ضد القناة 1-0.

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين “مجموعة الصعود”

بروكسي ضد وادي دجلة 1-0.

راية ضد السكة الحديد 0-2.

بتروجت ضد حرس الحدود 1-1.

القناة ضد لافيينا 0-1.

غزل المحلة ضد طنطا 3-0.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

كما يشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.