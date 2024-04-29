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محافظ القليوبية يتابع توريد القمح بصومعة الغلال بعرب العليقات

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع توريد محصول القمح، فيتو

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، صومعة القمح بعرب العليقات بالخانكة لمُتابعة انتظام عملية توريد القمح في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للإهتمام بالمحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر، ومن أجل اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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محافظ القليوبية يتابع توريد محصول القمح 

وقد أوضح "محافظ القليوبية" أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 20480 فدان قمح، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 29.831.391 طن.

 

وأشار إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي إهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم. 

 

آليات ومراحل توريد القمح بالقليوبية

وتابع "الهجان" آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين عنه حسب نسبة النقاوة أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف و1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة و1900 جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها ٤٨ ساعة.

 

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