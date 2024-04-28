رياضة القليوبية تنفذ ندوة تعريفية حول المخلفات الإلكترونية
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية "إدارة الشباب"، ندوة المخلفات الإلكترونية وذلك بمركز شباب شبلنجة التابع لإدارة شباب بنها، بحضور 50 مستفيد، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
مفهوم المخلفات الإلكترونية
تضمنت الندوة العديد من المفاهيم منها، المخلفات الإلكترونية، أضرار المخلفات الالكترونية، كيفية الاستفادة من المخلفات الالكترونية، كما شملت تعريف الشباب بدور وجهود الدولة والأفراد في التعامل مع المخلفات الالكترونية وتجنب مخاطرها ، قامت بإلقاء الندوة مريم حواش من مدربي وزارة الشباب والرياضة.
قضية الوعي للنشء والشباب بالقليوبية
أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على اهتمام الوزارة بقضية الوعي للنشء والشباب في العديد من القضايا والموضوعات مشيرا إلى استراتيجية وزارة الشباب والرياضة باعتبار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية واكتشاف المواهب وتنميتها وتشجيعهم على التنافس الرياضي والثقافي والعلمي لخلق جيل قادر على القيادة وتحمل تحديات الجمهورية الجديدة.
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