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حوادث

قضايا الدولة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قضايا الدولة،فيتو
قضايا الدولة،فيتو

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بالأعياد القبطية وعيد القيامة المجيد.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد المباركة على قداسته، وجميع الإخوة الأقباط بالخير والبركة، وعلى مصرنا الحبيبة وهي في رباط ووحدة ومحبة وازدهار وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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قضايا الدولة 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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