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خارج الحدود

مصرع 76 شخصا وتشريد 17 ألف آخرين بسبب الفيضانات في كينيا

الفيضانات في كينيا،
الفيضانات في كينيا، فيتو

 الفيضانات في كينيا، ذكرت وسائل إعلام كينية، اليوم الأحد، نقلًا عن بيانات حكومية أن عدد قتلى الفيضانات في كينيا وصل إلى 76 شخصًا خلال اليوم الماضي بالإضافة إلى ذلك، أصيب 29 شخصًا، بينما اعتبر 19 آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت بوابة صنداي ستاندرد الإخبارية.

وأضاف التقرير أن مقاطعة نيروبي تأثرت بشدة بالكارثة الطبيعية، حيث شردت ما يقرب من 17 ألف أسرة.

 

فيضانات مدمرة تضرب شرق إفريقيا

من جانب أخر أعلن الجيش الكيني، الخميس الماضي، نشر قواته للمساعدة في عمليات الإنقاذ ضحايا الفيضانات الكبيرة المدمرة التي تضرب شرق إفريقيا.

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ويأتي ذلك بعدما تعرضت دولة تنزانيا لفيضانات مدمرة حصدت أرواح العشرات ودمرت العديد من المنازل والمنشآت في الدولة الإفريقية.

 

تعرض شرق أفريقيا لفيضانات مدمرة

وفي السياق ذاته أعلن رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا وصول عدد القتلى بسبب الأمطار في البلاد إلى 155، كما اضطر مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم

ويشار إلى أن شرق أفريقيا تعرضت لفيضانات قياسية خلال موسم الأمطار الأخير في أواخر عام 2023، ويقول العلماء إن تغير المناخ يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.

وفي وقت سابق ذكر الصليب الأحمر الكيني إن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات في كينيا منذ مارس الماضي، بينهم 10  يوم الاثنين الماضي.

وغمرت المياه أجزاء كبيرة من العاصمة نيروبي والمدن الكبرى الأخرى، مما أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم.

 

فيضانات الكونغو تشرد عشرات الآلاف من الأسر

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، تضرر آلاف الأسر وعشرات المدارس من الفيضانات في شرق الكونغو الديمقراطية، وطلبت السلطات المحلية المساعدة من الحكومة المركزية.

وفي هذا السياق ذكر رئيس الاتصالات في بلدية أوفيرا، دومينيك كالونزو، لوكالة فرانس برس إن "ما لا يقل عن 4500 منزل انهار، واختفت أكثر من 2000 قطعة أرض، وتضرر أكثر من 7000 أسرة من فيضان الأنهار وارتفاع منسوب المياه في بحيرة تنجانيقا".

 

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