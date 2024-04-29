تهديدات بإيقاف النشاط الرياضي في إسبانيا

تلقى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، صدمة، بشأن اقتراب إيقاف نشاط الكرة الإسبانية، خلال الفترة المقبلة، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا”.

يواجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اتهامات من قبل الاتحادين للمجلس الأعلى للرياضة الإسبانية بقيادة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبي، بوجود تدخلً حكومي في الاتحاد.

حسب ما ذكرت صحيفة أس الإسبانية، إن يوم الجمعة المقبل، سيكون الموعد النهائي لرد المجلس الأعلى للرياضة على تلك الاتهامات خاصة وأن هناك لجنة قد تم تكوينها لإدارة الاتحاد الإسباني من جانب الحكومة.

يرغب الاتحادان الأوروبي والدولي لكرة القدم في معرفة على أي أساس قانوني تم تعيين هذه اللجنة، ومن هم الأعضاء إلى جانب مدة استمرار هذه اللجنة وما هي صلاحيتها.

وفي حال نجح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا في تقديم كافة المبررات المطلوبة والمستندات التي تدعم موقفه بتكوين هذه اللجنة، سيقوم الاتحادان الأوروبي والدولي بمتابعة الملف دون اتخاذ أي قرارات بإيقاف نشاط الكرة الإسبانية.

أما في حال عدم حدوث ذلك، سيكون هناك تهديد بالفعل من قبل يويفا وفيفا بإيقاف نشاط الكرة الإسبانية وبالتالي حرمان الأندية من المشاركة في البطولات القارية والدولية.

وعلى إثر ذلك سيواجه منتخب إسبانيا شبح الإقصاء من كأس أمم أوروبا يورو 2024، إلى جانب حرمان جميع المنتخبات الأولمبية من المشاركة في أولمبياد باريس بفئتي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى عدم تمكن ريال مدريد وبرشلونة وغيرهما من الأندية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس العالم للأندية.

فيما حسمت تقارير صحفية الجدل حول وجود خلافات بين تشافي مدرب برشلونة، والبرتغالي ديكو المدير الرياضي للبارسا.



وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو: "بدأت التكهنات حول صعوبة التفاهم والتعايش بين تشافي وديكو، منذ قدوم البرتغالي للبلوجرانا".

وتابعت: "تشافي وديكو لم يكونا أصدقاء خلال فترة لعبهما معا، بل كانا مجرد زملاء، ولذلك كان من المتوقع صدام الثنائي على مستوى التخطيط التكتيكي وإبرام الصفقات".



وأردفت: "في الواقع لم يحدث أي صدام بين تشافي وديكو، ويؤكد أشخاص مقربون من المدرب، أن التواصل مع المدير الرياضي يتم بشكل سلس".

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وأوضحت: "هذا لا يعني أن ديكو لا يمتلك وجهات نظر مختلفة عن تشافي، لكنه يعرف بالضبط ما هي الخطوط الحمراء عند التعامل مع المدير الفني".

وانتشرت أيضًا العديد من الأنباء، بأن رئيس النادي، خوان لابورتا، ونائبه رافا يوستي، حاولا إقناع تشافي بتغيير رأيه والاستمرار لموسم آخر عقب قرار الرحيل، لكن ديكو لم يكن موافقا على ذلك.

وذكرت الصحيفة: "الحقيقة أن ديكو كان يبحث عن مدير فني جديد، لأن تشافي قال إنه سيغادر، وكان هذا واجبه لأنه يلعب دور المدير الرياضي".

وشددت: "ديكو كان يرى أيضًا أنه إذا غير تشافي رأيه في النهاية، فلا يمكن رفض طلبه للبقاء مع البارسا".

وكشفت الصحيفة: "قبل الاجتماع الحاسم لمستقبل تشافي، التقى المدرب مع ديكو بالفعل في المدينة الرياضية، واتفقا على الاستمرار".

وأتمت: "في الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي، عارض بعض أعضاء مجلس الإدارة، استمرار تشافي، لكن ديكو وضع رهانه على تشافي".

ويستضيف برشلونة نظيره فالنسيا اليوم الاثنين، على ملعب "مونتجويك" ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا



وتذاع مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، ولديه في رصيده 70 نقطة خلف جيرونا الوصيف بفارق نقطة.





بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة، في جدول الترتيب الذي يتصدره ريال مدريد بـ 84 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وفالنسيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وسيسعى برشلونة للانتصار على الخفافيش من أجل استعادة المركز الثاني الذي يحتله جيرونا ب71 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية عن استعداد مسؤولي نادي برشلونة للإطاحة بثلاثة لاعبين من الفريق من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

ووفقًا لصحفية "ماركا " الإسبانية فإن فريق برشلونة مستعد للتخلي عن خدمات واحد من ثلاثي الفريق أراوخو أو دي يونج أو رافينيا للتعاقد مع سيلفا بناء علي طلب من تشافي المدير الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة إن برشلونة يريد التخلص عن واحد من هذا الثلاثي لتوفير الأموال اللازمة التي ستساعد النادي علي إتمام صفقة الدولي البرتغالي.



موقف بايرن ميونخ من بيع كيميتش إلى برشلونة





وكانت تقارير صحفية كشفت عن موقف فريق بايرن ميونخ من بيع جوشوا كيميتش إلي فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لصحيفة " سبورت " الأسبانية فإن مسؤولو بايرن ميونخ يجرون خلال الفترة الحالية محاولات لتجديد عقد اللاعب الذي سينتهي في نهاية موسم 2025 ولكن أكدت الصحيفة أن المفاوضات لم ترتقي إلي المراحل النهائية.

وذكرت الصحيفة إن موقف الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا سيحدد بشكل كبير موقف اللاعب من التفاوض الجدي معه لتجديد عقده أم عرضه في سوق الإنتقالات في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أنه في حالة قرار بايرن ميونخ بالتخلي عن اللاعب فإن الأولوية ستكون لدراسة عرض برشلونة الذي يرغب في الحصول علي خدمات الدولي الألماني.