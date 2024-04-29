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خارج الحدود

بعد رسائل التعاطف، رئيس الوزراء الإسباني يقرر البقاء في منصبه

رئيس الوزراء الأسباني،
رئيس الوزراء الأسباني، فيتو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، أنه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم  حملة التشهير  التي يتهم المعارضة اليمينية بشنها وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته.

رئيس الحكومة الإسبانية يقرر  البقاء  في منصبه 

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، "سأستمر" على رأس الحكومة.

وكان سانشيز البالغ  من العمر 52 عامًا لزم الصمت منذ الإعلان الأربعاء عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة  الفساد  و استغلال النفوذ.

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وتجمّع الآلاف من مناصري الحزب الاشتراكي الإسباني في مدريد، لحضّ بيدرو على عدم تقديم استقالته، بسبب تحقيق طال زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.

واحتشد المناصرون الذين قدّرت السلطات عددهم بـ12500 شخص، خارج مقر الحزب في العاصمة، تزامنًا مع عقد اجتماع لقادته، ورددوا شعارات، مثل: "بيدرو رئيسًا"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "إسبانيا بحاجة إليك".

رسائل تعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي

ووفقا للصحيفة، فإن من الذين أبدوا تعاطفهم مع سانشيز، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما الذي أظهر في رسالة طويلة على شبكات التواصل الاجتماعي تعاطفه ودعمه لسانشيز، قائلا إنه "لشرف عظيم أن نحظى بصداقتكم وفرصة العمل معكم في هذه الأوقات المضطربة من أجل القيم والمبادئ التي نؤمن بها ونناضل من أجلها".

كما أبدى رئيس حزب الاشتراكيين الأوروبيين ستيفان لوفين، تعاطفه مع رئيس وزراء إسبانيا، واصفا الإجراءات القضائية التي تُستخدم كسلاح من قبل اليمين المتطرف لمهاجمة إسبانيا بأنها "مثيرة للقلق وتمزق الديمقراطية".

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