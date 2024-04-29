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الكهرباء توقع عقودا لتحسين الفقد الفني بشبكة الجهد المتوسط

توقيع عقود تحسين
توقيع عقود تحسين الفقد الفنى بشبكة الجهد المتوسط،فيتو

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شنايدر اليكتريك مصر في مجال تحسين الفقد الفنى بشبكة الجهد المتوسط وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وسيباستيان رييز رئيس شركة شنيدر اليكتريك لمنطقه شمال شرق افريقيا والمشرق العربى.

تحسين الفقد الفنى بشبكة الجهد المتوسط

أكد الدكتور شاكر أن بروتوكول التعاون يأتى تأكيدًا على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للاعت​ماد على أحدث الأنظمة والتكنولوجيات لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفقد الفني.

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وأشاد سباستيان ريز رئيس شركة شنيدر مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربى بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذا المشروع التجريبى لتعميمه لتحقيق الاستفادة لشبكات التوزيع وتحسين الفقد الفنى بشبكة الجهد المتوسط.

تنفيذ مشروع تجريبى في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

واضاف المهندس محمد السطوحي نائب رئيس شركه شنيدر أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد المبادئ العامة للتعاون بشأن تنفيذ مشروع تجريبى في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة شنايدر بدون تحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر أي أعباء مالية.

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