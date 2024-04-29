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أخبار مصر

خد بالك لتكون الضحية، عقوبة توصيل الكهرباء للغير في القانون الجديد

عقوبة سرقة التيار
عقوبة سرقة التيار الكهربائي،فيتو

قد يفاجئ عدد من المواطنين بوجود نفسه معرضا لعقوبة سرقة التيار الكهربائي بعد قيامه بتوصيل تيار كهربائي لجاره أو للغير بحسن نية، خاصة في ظل قرار  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي والتي قد تصل أحيانا الي الحبس، وذلك بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي للغير 

وحدد قانون الكهرباء الجديد طريقة حساب غرامة سرقة التيار الكهربائي والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة، حيث تصل غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

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وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جداول تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.

وطالبت المصادر المواطنين بالاتصال علي الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 في حال زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، مشيرة الي انه في حال زيادة مدة القطع عن ساعتين ستكون لأسباب خارج خطة تخفيف الأحمال وابرزها الأعطال أو عمليات الصيانة المختلفة. 

أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال علي المناطق السكنية فقط 

ومن جانبها قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن خطة تقليل وتخفيف الأحمال يتم تطبيقها على الأحياء السكنية فقط دون المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية.

وأضافت الشركة أن مجلس الوزراء قرر عدم تطبيق خطة تخفيف بالمناطق الساحلية أو السياحية خاصة أنه تعتبر أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الأجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الأماكن. 

أسباب اقتصار خطة تخفيف الأحمال حتى الـ5 مساء 

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للمساح لطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.

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