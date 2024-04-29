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خارج الحدود

يوم عاصف جدا في تركيا، طقس سيئ يجتاح أنقرة وزلزال يضرب سواحل موغلا

الطقس في انقرة، فيتو
الطقس في انقرة، فيتو

شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، حالة جوية غير عادية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية نشرتها شبكة “روسيا اليوم”.

 عاصفة البرد في انقرة 

وبدأت عاصفة البرد المتوقعة في أنقرة   أمس الأحد وسط تحذيرات  الأرصاد الجوية التركية بضرورة توخي الحيطة  .

 
وبينما كانت السماء مغطاة بالغيوم الداكنة في أجزاء كثيرة من المدينة، غطت حبات البرد الأرض، مع انخفاض مفاجئ في درجة حرارة الهواء.

 تساقط البرد والعواصف


وحذر محافظ أنقرة من مخاطر السيول المفاجئة وتساقط البرد والعواصف، مشيرا إلى أن المدينة تعيش يوما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة فيه ضد الكوارث الطبيعية.

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وجاء في بيان المحافظ: بناء على بيانات المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن هطول الأمطار المتوقع في عموم أنقرة سيزداد ويصبح أقوى، وقد يسبب السيول المفاجئة والفيضانات والبرق والبرد، والرياح القوية والعواصف قصيرة المدى.

هزة أرضية  في تركيا

وفي سياق آخر ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن ​هزة أرضية​ بقوّة 4,2 درجات ضربت بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي ​تركيا​، موضحةً أنّ الهزّة وقعت على عمق 9,65 كلم، وحُدّد مركزها على بُعد 195,27 كلم من منطقة داتشة في موغلا.

 

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