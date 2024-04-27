10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

كشفت مصادر بالرئاسة التركية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور تركيا الأسبوع الجارى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وأهمها تطورات الأوضاع في غزة ووقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وقضية شرق البحر الأبيض المتوسط.

مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى

وأكدت المصادر أن الرئيسين السيسي وأردوغان سيترأسان اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين مصر وتركيا.

ومن جانبه قال السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شن إنه من المتوقع أن يجري الرئيس السيسي زيارة رسمية إلى تركيا في وقت قريب موضحا أنه سيتم خلال هذه الزيارة المنتظرة عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

Advertisements

ونرصد أهمية زيارة الرئيس السيسي لتركيا كالتالي:

- تأتي الزيارة تلبية لدعوة أردوغان للسيسي لزيارة تركيا التي جاءت خلال زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير الماضي وذلك في إطار استمرار التقارب بين البلدين وبعد أيام من اجتماع وزير الخارجية سامح شكري بإسطنبول السبت الماضي مع الرئيس التركي ووزير الخارجية هاكان فيدان، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تلبية لدعوة أردوغان لعقد الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

- زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا تعد من الشواهد المميزة في عودة العلاقات الثنائية خاصة التجارة والاقتصاد أحد أقوى أشكال التعاون والاستثمارات في مصر.

- تطور العلاقات المصرية التركية خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة بعد توتر العلاقات الثنائية بين البلدين لأكثر من عشر سنوات.

- لقاء ودى بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان على هامش كأس العالم في قطر تسارعت وتيرة التقارب بين الكبيرين من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والتي ساهمت في زيادة التعاون الاقتصادي.

- علامة مهمة في العمل المشترك وتحقيق الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات وحجم الدولتين.

- زيادة حجم التجارة والذي وصل لما يقرب من 7 مليارات دولار عام 2023 وتطلع القاهرة الوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة فضلًا عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل الشحن البحري وتعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية.

- فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية فضلا عن السعي إلى ترسيم الحدود البحرية من أجل استخراج الغاز وتهيئة الأجواء لانضمام تركيا لمنظمة غاز شرق المتوسط وتقارب وجهات النظر بين تركيا واليونان وقبرص بجهود مصرية.

- زيارة السيسي لتركيا والتي تعد الأولى من نوعها منذ وصوله للحكم في عام 2014 سوف تدشن الزيارة مسار ونمط جديد أكثر تعاون وتوسع في العلاقات بين البلدين خاصة على صعيد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون والترابط الاقتصادي".

- زيارة السيسي لتركيا سوف تفتح مجالات جديدة في التعاون بين البلدين فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات القائمة وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري في ضوء ما يشهده الشرق الأوسط من اضطرابات أمنية وسياسية قد تضع المنطقة أمام حرب إقليمية شاملة.

- تحمل الزيارة في طياتها تنسيقا مصريا تركيا في بعض الملفات والقضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمه الليبية وتطورات المشهد في سوريا.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.