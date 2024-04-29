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مقتل شاب على يد أحد اقاربه في قنا

جثة،فيتو
جثة،فيتو

لقى شاب ثلاثيني مصرعه بعد أن لفظ  أنفاسه الأخيرة على فراش المستشفى، متأثرًا بإصابته بضربة "كوريك" على يد أقارب زوج شقيقته عندما دافع عن شقيقته بجزيرة مطيرة، التابعة لمركز قوص، بــ محافظة قنا.

تفاصيل بلاغ الشرطة بقنا

 تلقى مصطفى مبروك ة، مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بإصابة شاب بعد التعدي عليه بالضرب في حزيرة مطيرة التابعة لدائرة مركز قوص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والاسعاف إلى مكان الواقعة لبيسان ملابساتها.
 

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فحص وتحريات الشرطة

وبعد الفحص  وتبين إصابة “م.ع”، في الثلاثينيات من عمره وبعد محاولة علاجه أيام لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في مشاجرة مع أقارب زوج شقيقته وذلك بعد دفاعه عنها لتعرضها للضرب على يد أحد المتهمين خلال سفر زوجها.

ووضعت الجثة  داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر بالواقعة وجاري التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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أمن قنا جزيرة مطيرة محافظة قنا مدير أمن قنا مستشفي قوص المركزي

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