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سياسة

إسكان البرلمان توافق على موازنة جهاز مياه الشرب ومخصصات التنمية السياحية

الموافقة على موازنات
الموافقة على موازنات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،فيتو

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة العامة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.


مناقشة الموازنة العامة للدولة 

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:
• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
• هيئة تنمية الصعيد.
• الهيئة العامة للتنمية السياحية.
• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
• الجهاز المركزي للتعمير.
• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.
• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

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موازنة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 

واستعرض المهندس أحمد عبد القادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.

كما وافقت لجنة الإسكان، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، أن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/2024 تصل إلى 7 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليون.

كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ 3.90.500 مليار جنه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه 

كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.

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