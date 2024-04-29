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أخبار مصر

هيئة تمويل العلوم تُعلن عن فتح باب التقدم لمنحة سفر شباب الباحثين

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي،فيتو

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)عن فتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين ضمن مشروع بحثي" (GE-SEED)، بتمويل يصل الى ١٥ ألف يورو في السنة، للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تُعلن عن فتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين"

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تشجيع الشراكات بين الجانبين وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والألمانية وبالأخص شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار مشروع بحثي مقدم من الجانبين لمدة تصل إلى عامين،

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ومن المقرر أن يكون أخر موعد لتلقي المقترحات البحثية  يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٤، الساعة الثانية ظهرًا.

للاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط التالي:
 
أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك

وفي سياق آخر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنصيب سيادته لتولي فترة رئاسية جديدة، مُتمنين لسيادته التوفيق والسداد في بناء "الجمهورية الجديدة".

قدم المجلس الشكر لأسرة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ومؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

ووجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

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