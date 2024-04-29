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سياسة

مجلس الشيوخ يحيل 12 تقريرا بشأن اقتراحات النواب للحكومة، تعرف على التفاصيل

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين،  عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

وجاءت هذه التقارير التي أحالها مجلس الشيوخ إلى الحكومة على النحو التالي:

 

تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية.

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خريطة المشروعات الصناعية داخل القرى المصرية

وطلب النائب محمد السباعي، بشأن التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

 تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية.

 تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي، وطلب النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

 تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رمضان إمام، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية، والنائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي.

 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوان، بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني - السلوم - الحمام - الضبعة بمحافظة مطروح.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النواب مجدي القاضي، ومحمود أبو سديرة، وأحمد جلال أبو الدهب، بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي.

تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمود القط، بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت، والنائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري.

إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصرية

 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصرية.

 تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون - بلبيس بمحافظة الشرقية.

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