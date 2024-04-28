الأحد 28 أبريل 2024
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أخبار مصر

ضبط على 12 مركبة توك توك للسير عكس الاتجاه بجنوب الجيزة (صور)

حملة لضبط التاكاتك
حملة لضبط التاكاتك المخالفة بالجيزة، فيتو

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب من ضبط والتحفظ علي ١٢ مركبة توك توك للسير عكس الاتجاه وتعيق الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية بمنطقة المنيب والبحر الأعظم بجنوب الجيزة استمرارا للجهود اليومية لتحقيق الانضباط بالشارع وجاري الاستكمال.

رفع كافة المخلفات والرتش بأحد المقالب العشوائية
 

وكان قد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش بأحد المقالب العشوائية بشارع مسجد المدينة بنهاية شارع المنشيه بجوار الطريق الدائري في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية. 

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واطلع المحافظ علي جهود العمل والتي أسفرت عن رفع ٧٠٠٠ طن من المخلفات والرتش وذلك خلال ورديات عمل تمت على مدار يومين من خلال أجهزة المحافظة بإجمالي ٢٠٠ نقلة بمعدات وسيارات النقل.

 


تكليفات محافظ الجيزة
 

وشدد المحافظ على حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة. 


وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة. 
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية  ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة.
شملت جهود رفع المخلفات رفع جميع التراكمات والمخلفات الموجودة ونواتج الأعمال بطريق المريوطية فيصل ونفق المنشية وشارع الشيشيني وميدان الرماية ومصرف جلال وترعه المنوفي وشارع كعبيش.

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