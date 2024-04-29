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10 معلومات حول الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا (صور)

الشبكة الوطنية للطوارئ
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، فيتو

تقدم فيتو في السطور التالية معلومات حول الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، تُعرف عليها:

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، فيتو 

1. تهدف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، إلى ربط وتنسيق جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية في المنيا، وتتضمن هذه العناصر هيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات الكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية.

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تعاون بين الدفاع والتضامن لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

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رئيس الوزراء يتابع موقف تفعيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

2. تحتوي الشبكة على مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية لاستقبال بلاغات الطوارئ المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها.

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3. تعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، إنجازًا تاريخيًا ونقلة نوعية في التعامل مع الأزمات والطوارئ في المنيا.. فهي تجمع كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات في نظام موحد.

4. تستخدم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا،  أحدث التقنيات لدعم جهود الدولة في ضمان تدابير السلامة المختلفة.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، فيتو 

5. يتميز النظام الجديد لـ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، بقدرته على التعامل مع جميع الجهات المعنية بكفاءة وسرعة لتقديم المساعدة للمواطنين في حالات الطوارئ.

6. يتضمن النظام قاعدة بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتبع مؤشرات الأداء وتساهم في وضع خطط وقائية واحترازية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

7. تتيح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، لمواطني المحافظة، تقديم شكاواهم بعدة لغات، وذلك لأنه يدعم الخدمات لغير الناطقين باللغة العربية أيضًا.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، فيتو

8. يضمن النظام الأمن الكامل لحفظ سرية وخصوصية بيانات المواطنين، وتُعامل هذه البيانات بسرية تامة وفقًا للمعايير الأمنية العالية.

9. تعمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا على تعزيز قدرات المجتمع في التعامل مع الأزمات والطوارئ وتوفير الحماية والرعاية للمواطنين.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في المنيا، فيتو 


10. تسهم الشبكة الوطنية في تطوير قدرات الكوادر البشرية المعنية بالطوارئ، من خلال تقديم التدريب والتأهيل المستمر للفرق الطبية والإنقاذ والإسعاف.

 

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