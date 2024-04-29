وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية ضمن جولة تشمل الأردن وإسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الي السعودية، اليوم الاثنين، ضمن جولة في المنطقة تشمل الأردن وإسرائيل، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

بلينكن في السعودية

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في الرياض عددا من المسؤولين السعوديين لبحث الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى ضمان استمرار المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح المحتجزين.

المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أمس الأحد خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض:"علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل، إلى خطوات ملموسة على الأرض وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأمريكي".

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ومن المقرر أن يجتمع بلينكن اليوم مع مسؤولين خليجيين بما في ذلك قطر التي تتوسط إلى جانب مصر في خطة لوقف حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين، والتي أعلنت حماس أنها ستقدم ردها عليها اليوم الإثنين.

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