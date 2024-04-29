محافظ مطروح يتابع انتظام أعمال توريد القمح بالشون والصوامع (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام أعمال توريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام التي تبلغ سعتها التخزينية ٤٥ ألف طن لموسم 2024، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول.

توجيهات القيادة السياسية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجي بالمحافظة، وتوضيح أهمية تجميع القمح والتيسيرات التى تقدمها الدولة للمزارع والاستفادة التي ستعود على المواطن والصالح العام.

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اجمالي التوريدات

وأشار محافظ مطروح إلى أن إجمالي ما تم توريده بالصومعة مع بدء موسم حصاد القمح وبدء التوريد واستلام القمح بالصومعة بلغ 267 طن و840 كجم، مشددا على متابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الإقماح المُورّدة تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقري بنجر الحمام.

الجدير بالذكر أن مساحة الأراضي المزروعة هذا العام بالقمح المروية بقرى الخريجين ببنجر السكر بالحمام بلغت 9197 فدانًا و1590 فدانا مروى بمدينتي الحمام والعلمين.



ويجري متابعة اللجان الدورية من مديرية الزراعة لموسم الحصاد وتوعية المزارعين بالوقت المناسب للحصاد حتى يحتفظ بقيمة وجودة المنتج ولا يتأثر بالرطوبة.