مصدر رفيع المستوى: مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري وحماس اليوم في القاهرة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله: إن هناك مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس اليوم في القاهرة".

مفاوضات التهدئة في غزة

وفي وقت سابق أكد مسئول رفيع في حماس أنه لا توجد قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما أعلنه لوكالة فرانس برس أمس.

وقال المسؤول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته: "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة".

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وأضاف: "لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد".

وأوضح المسئول أن وفدا لحماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة اليوم الإثنين.

المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

واندلعت الحرب، التي دخلت الآن شهرها السابع، بسبب هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تسيطر على غزة في عملية عسكرية تقول السلطات الصحية في القطاع إنها أودت حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألفا من الفلسطينيين، منهم 66 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.