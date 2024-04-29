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اقتصاد

بنك باركليز: توقعات بمزيد من التشديد النقدي وهذا مصير سعر الفائدة

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

علق بنك الاستثمار البريطاني "باركليز" على مصير سعر الفائدة والتشديد النقدي الذي ينتهجه البنك الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماع البنك على مدار يوم غد الثلاثاء والاربعاء.

توقعات بمزيد من التشديد النقدي

وأوضح البنك في تقرير حديث صادر عنه صباح اليوم الاثنين: "إنه من المتوقع أن يكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أكثر تشددا في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب عقده على مدار اليومين القادمين، مستشهدا ببيانات التضخم الأمريكية القوية، والتي جاءت المعدلات التضخمية بها عكس توقعات البنك".

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معدلات التضخم، فيتو

خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل غير واردا

وأكد عدد من  الخبراء الاقتصاديين بالبنك البريطاني على أن بيانات التضخم عاودت الارتفاع خلال العام الجاري، الأمر الذي يدفع صناع السياسة النقدية بالبنك إلى التمسك بمزيد من التشديد النقدي حتى تسجل معدلات التضخم النسب المستهدفة بواقع 2% كما أن احتمالية اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرار خفض أسعار الفائدة بحلول شهر يونيو المقبل أمر غير واردا، حيث تشير التوقعات الحديثة إلى اتخاذ هذا القرار خلال ديسمبر.

عدد مرات الخفض 

ونوه التقرير الصادر عن البنك إلى أنه من المتوقع أن يخفض بنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة واحدة  فقط هذا العام وبوقت متأخر من شهر سبتمبر أو ديسمبر، بعد تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ إلى النسب المستهدفة، بالتزامن مع استمرار الأحداث الجيوسياسية بمختلف المناطق على مستوى العالم، وخلق حالة من عدم الاستقرار في أداء الاقتصاد العالمي.

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سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

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البنك الدولي: توترات المنطقة تهدد التقدم العالمي بشأن التضخم

وكان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أكد خلال كلمته التي ألقاها بمركز ويلسون الأسبوع الماضي، على أن التضخم المرتفع باستمرار من المرجح أن يؤخر أي خفض في أسعار الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام، حيث إن البيانات الأخيرة لم تمنح صناع السياس النقدية ثقة أكبر بشكل واضح في أن زيادات الأسعار تحت السيطرة.

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