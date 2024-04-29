الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حالات تهديد سلامة الطفل في القانون

حالات تهديد سلامة
حالات تهديد سلامة الطفل في القانون، فيتو

نص قانون الطفل على عقوبات صارمة حال تعريض الطفل للخطر، كما أوضح ما هي الحالات التي تجعله في نفس الحكم. 

 

حالات تدخل تحت بند تهديد الطفل:

 

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

Advertisements

3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

 

هل يجوز اتخاذ إجراء ضد الطفل ؟ 

 

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطفل تهديد الطفل التعليم الاساسي الاعمال المنافية للاداب الأعمال الإباحية
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

صندوق النقد الدولي: فاتورة دعم الحكومة المصرية للوقود ترتفع للضعف العام المقبل

هل نتعرض لعواصف ترابية وتقلبات الأيام المقبلة؟ الأرصاد الجوية تجيب

أهالي الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة إلى يحيى السنوار

أسعار الأسماك اليوم، 18 جنيهًا انخفاضًا في سعر البلطي بسوق العبور

فرحة هيستيرية لعبد الملك ولاعبي غزل المحلة بعد الهدف الثاني أمام لافيينا (فيديو)

سلوت، خليفة كلوب المثالي لقيادة ثورة ليفربول الهجومية

منوعات

المزيد

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالربح الوفير والأخبار المبشرة

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads