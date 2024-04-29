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اقتصاد

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي،فيتو
سعر الدينار الكويتي،فيتو

ارتفع سعر الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024.

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم عند 155.40 جنيه للشراء، و155.98 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية بالتعاملات المسائية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.95 جنيه للشراء، و60.14 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.48 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.69 جنيه للشراء، و30.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.40 جنيه للشراء، و31.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.90 جنيه للشراء، و127.29 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.28 جنيه للشراء، و124.65 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

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سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.51 جنيه للشراء، و67.75 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

 

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