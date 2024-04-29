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كلية إعلام بني سويف تنظم ورشة عمل عن الصحافة الاستقصائية

ورشة عمل الصحافة
ورشة عمل الصحافة الاستقصائية بإعلام بني سويف، فيتو

نظمت كلية الإعلام بـ جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ورشة تدريبية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بعنوان "الصحافة الاستقصائية واستخدام المصادر المفتوحة".

كلية الإعلام بجامعة بني سويف

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حاضر فيها "محمد كمال" الباحث والمحاضر في تحقيقات الجرائم السيبرانية، والمتخصص في أمن المعلومات، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.

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وتناولت الورشة كيفية استخدام أدوات البحث على شبكة الإنترنت، وكيفية جمع البيانات من المصادر المفتوحة، وعرض مقدمة عن الإنترنت والويب، والبحث المتقدم في جوجل، والأدوات الحديثة في الصحافة الرقمية مثل أدوات التحقق من المعلومات والصور، بالإضافة إلى تجربة تلك الأدوات مع الطلاب بشكل عملي، وسط مشاركات وتفاعل منهم مع المحاضر.

 

 الصحافة الاستقصائية بإعلام بني سويف

جدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي تعقدها الكلية للطلاب والتي تهدف إلى تطوير قدراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ومعرفة كيفية استخدام أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الصحفي والإعلامي.

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