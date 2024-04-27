دوري المحترفين، غيابات راية عن مباراة بروكسي المقبلة

دوري المحترفين، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي راية تدريباته بقيادة مدربه محمد حليم استعدادًا للقاء بروكسي ضمن مواجهات الجولة الثامنة من دوري القسم الثاني لكرة القدم أ “دوري المحترفين”.

ويفتقد الفريق جهود ثلاثة من لاعبيه بسبب الحصول علي ثلاثة إنذارات حيث تأكد غياب حارس المرمي حسام حسبو حارس المرمي والثنائي محمود علاء وأحمد عبد الرحمن.

ويستضيف راية فريق بروكسي ضمن مواجهات الجولة الثامنة للمرحلة الثانية من دوري المحترفين علي ملعب حرس الحدود بالمكس في تمام الرابعة والنصف عصرًا.

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موقف الرباعي المتنافس علي المركز الثاني للتأهل والمباريات المتبقية

ويقع غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 46 نقطة ويتبقي له مباراتان أمام لافيينا وبروكسي.

ويأتي في المركز الثالث لافيينا برصيد 45 نقطة ويتبقي لها مباراتان أمام غزل المحلة وطنطا.

وفي المركز الرابع يأتي وادي دجلة برصيد 45 نقطة ومازال له مباراتان أمام بتروجيت وراية.

وفي المركز الخامس يقع حرس الحدود برصيد 45 نق هو الأخر وسيواجه في المباراتان كلا من طنطا والقناة.

نتائج مباريات الحولة السابعة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين

بروكسي ضد بتروجت 1-1

غزل المحلة ضد راية 0-0

حرس الحدود ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد ضد طنطا 0-1

وادي دجلة ضد القناة 1-1

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين

القناة ضد بروكسي 2-0

طنطا ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد السكة الحديد 2-2

حرس الحدود ضد غزل المحلة 1-1

بتروجت ضد راية 3-0

نتائج مباريات الجولة الخامسة في دوري المحترفين

بروكسي ضد طنطا 1-0

غزل المحلة ضد بتروجت 2-2

السكة الحديد ضد حرس الحدود 0-0

راية ضد القناة 1-0

وادي دجلة ضد لافيينا 1-2

نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة الصعود بدوري المحترفين

لافيينا إف سي ضد بروكسي 2-0.

السكة الحديد ضد غزل المحلة 1-1.

طنطا‏ ضد راية 3-0.

القناة ضد بتروجت 0-1.

حرس الحدود ضد وادي دجلة 1-1.

نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفين

بروكسي ضد حرس الحدود 0-1.

وادي دجلة ضد السكة الحديد 3-1.

راية ضد لافيينا 2-1.

بتروجت ضد طنطا 2-1.

غزل المحلة ضد القناة 2-0.

نتائج مباريات الجولة الثانية مجموعة الصعود في دوري المحترفين

السكة الحديد ضد بروكسي 2-0.

وادي دجلة ضد غزل المحلة 0-0.

حرس الحدود ضد راية 1-1.

لافيينا ضد بتروجيت 1-1.

طنطا ضد القناة 1-0.

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين “مجموعة الصعود”

بروكسي ضد وادي دجلة 1-0.

راية ضد السكة الحديد 0-2.

بتروجت ضد حرس الحدود 1-1.

القناة ضد لافيينا 0-1.

غزل المحلة ضد طنطا 3-0.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

كما يشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.