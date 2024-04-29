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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات القرآن المجود 20 شوال بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم الإثنين 20 شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم  بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.. وننشر الخريطة الكاملة لتلك التلاوات ومواعيد بثها.

 

تلاوات القرآن المجود

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص)  تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة الإسراء  5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من  فاتحة الكتاب وسورتى البقرة/ النور 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد هليل  وما تيسر من سورتى النحل/ الإسراء  30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ /محمود الخشت وما تيسر من سورة البقرة 10 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ /محمود على البنا وما تيسر من سورتى البروج / الطارق 15 ق

53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /محمد البربرى وما تيسر من سورة الفتح 15ق

18: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح   30ق

57: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /فتحى قنديل وما تيسر من سورة مريم 30ق

14:12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /ياسر الشرقاوى  وما تيسر من سورة الزمر   15ق

14:52 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /عبد الرحمن الدروى  وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق

15:48 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النمل 13ق

23: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورة الروم   40ق

19:36( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /محمود البجيرمى  وما تيسر من سورة الحج  15ق

21:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمود صديق المنشاوى وما تيسر من قصار السور   15ق

21:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمدى بحيرى عبدالفتاح  وما تيسر من سور آل عمران  15ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق

12:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد محمود الطبلاوى   وما تيسر من سورة  الأعراف 44ق

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ /عبدالله عبد الرازق هندى  ما تيسر من سورة الأنبياء 15ق

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03:09(بعد منتصف الليل) للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من قصار السور   36 ق
 

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