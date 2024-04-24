أشرف زكي: نحن والصحافة وجهان لعملة واحدة وقضيتنا مع التجاوزات التي يمارسها غير الصحفيين

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر لمجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، وشعبة المصوريين الصحفيين، قائلا: "نحن والصحفيين وجهان لعملة واحدة".

وأضاف أشرف زكى خلال تصريحات له عقب الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية لوضع ضوابط للتغطية الصحفية للجنازات: "قضيتنا ليست مع الصحفيين ولكن قضيتنا مع التجاوزات التي تحدث خلال الجنازات من قبل البعض لا يعلم عنهم شئ وهؤلاء ليسوا ينتمون لمهنة الصحافة".

Advertisements

وأكد أشرف زكي أن الصحافة مهنة عريقة وراقية، وأن الظاهرة الجديدة من قبل أصحاب الموبايلات.

وانعقد عصر اليوم الأربعاء، الاجتماع المشترك الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية، بمقر نقابة الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

اجتماع الصحفيين والمهن التمثيلية

وشارك في الاجتماع، خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وحسين الزناتي ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد سلامة.

التغطية الصحفية للجنازات

يذكر أن نقابة الصحفيين، تواصلت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل في مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

‎يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.