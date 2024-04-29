مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تنظم ندوة حول التغذية الصحية (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع ندوة هامة بعنوان "التغذية الصحية" وتمت الندوة في مركز شباب مدينة أبو المطامير بالأمس ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي والتثقيف في مجال التغذية الصحية.

رياضة البحيرة تقدم ندوة حول التغذية الصحية بمدينة أبو المطامير، فيتو

رياضة البحيرة تقدم ندوة حول التغذية الصحية بمدينة أبو المطامير، فيتو

وحضر الندوة عدد كبير من الشباب والشابات المهتمين بالصحة والتغذية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشباب والرياضة.

وتناولت المحاضرة أهمية التغذية الصحية في الحفاظ على الصحة وتعزيز اللياقة البدنية، كما تم تسليط الضوء على المجموعات الغذائية العشر الأساسية التي ينبغي تضمينها في النظام الغذائي اليومي، وتم توضيح القيمة الغذائية والفوائد الصحية لكل مجموعة.

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وتفاعل الحضور بشكل كبير مع المحاضرة، حيث طرحوا العديد من الأسئلة عن أفضل السبل لتحسين نمط حياتهم الغذائي، وأيضا تم تقديم نصائح عملية للحفاظ على نظام غذائي صحي وتحقيق التوازن الغذائي.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، الدكتور إبراهيم خضر على التعاون مع كيان شباب يصنع الغد على تنظيم هذه الندوة المهمة، وأعرب عن استعداد المديرية لتنظيم المزيد من الفعاليات والندوات التثقيفية في مجال الصحة والتغذية للشباب والشابات.

رياضة البحيرة تقدم ندوة حول التغذية الصحية بمدينة أبو المطامير، فيتو

رياضة البحيرة تقدم ندوة حول التغذية الصحية بمدينة أبو المطامير، فيتو

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة النشاطات التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لتوعية الشباب بأهمية الحياة الصحية والتغذية السليمة، وتعكس التعاون القوي بين المديرية والكيانات الشبابية في تحقيق أهدافهما المشتركة في دعم وتطوير الشباب في المجتمع، كمال تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية.