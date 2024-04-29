بالأسماء، تعليم دمياط تعلن نتيجة مسابقة المعلمة الفعالة للعام الدراسي 2024

أعلن "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة المعلمة الفعالة لمعلمات رياض الاطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤ والتي استهدفت دور معلمة رياض الأطفال فى رفع وعى طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال.

نتيجة مسابقة المعلمة الفعالة لمعلمات رياض الاطفال

وسلم وكيل الوزارة شهادات التقدير للمعلمات الفائزات في المسابقة بحضور د. إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التعليمية وعلاء ناشد موجه التربية الاجتماعية وهالة مردان أعضاء لجنة التقييم وصفاء الحطاب موجه أول الديوان رياض اطفال.

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تكريم الفائزات في مسابقة المعلمة الفعالة لمعلمات رياض الاطفال

واسفرت نتيجة المسابقة عن



(١) ايمان محمد مسعد قاسم معلم أول، أ رياض أطفال بروضة مدرسة نصر المتبولي مركز أول بمحافظة دمياط، وتصعيد جمهوري

(٢) أسماء الدسوقي السيد الجزار معلم اول رياض أطفال بروضة مدرسة ش، اسماعيل فهمي بإدارة فارسكور التعليمية مركز ثانى محافظة دمياط

(٣) حنين محمد عبد المنعم عامر معلم أول رياض أطفال بروضة مدرسة رأس البر المشتركة بإدارة عزبة البرج التعليمية

(٤) نزيهة أحمد على خطاب معلم رياض أطفال روضة السلام الابتدائية المشتركة بإدارة كفر البطيخ التعليمية مشاركة فعالة

(٥) بسمة محمد جاد الله معلم رياض أطفال بروضة مدرسة الإمام مالك بإدارة دمياط التعليمية مشاركة فعالة

وهنأ وكيل الوزارة المعلمات الفائزات بالمسابقة متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.