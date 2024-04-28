الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر للرجال، للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنطلق في التاسعة مساء.

ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بتروجت في الدور قبل النهائي بنتيجة (3-0)، فيما حقق الزمالك فوزا صعبا أمام طلائع الجيش بنتيجة (3-2).

ويسعى الأهلي إلى مواصلة سيطرته على كافة البطولات، بعد الفوز بألقاب كأس السوبر والدوري وبطولة أفريقيا.

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وعلى جانب آخر، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمغربية بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وبحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ورحب وزير الرياضة بتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بمصر مؤكدا علي دعم مصر الكامل لرئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بفترة رئاستها للاتحاد.

وأشار صبحي، إلى أنه أصبح لدينا قاعدة كبيرة من لاعبي الكرة الطائرة علي مستوي الرجال والسيدات وايضًا علي مستوي الناشئين، كما تميزت مصر بالتطوير الكبير الذي طرأ على المنشآت الرياضية والبنية التحتية والتي ساهمت بشكل كبير في استضافة مصر لكبرى الفاعليات الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

وأوضح وزير الرياضة أن مصر أصبحت تمتلك صالة ألعاب مجهزة علي أعلي مستوي بكل محافظة من محافظات الجمهورية وتتسع بحد أدنى لألفين مشجع.

وأعربت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن سعادتها وتقديرها بالتواجد بمصر وحفاوة الاستقبال.

وأثنت “حجيج” علي البنية التحية الرياضية التي أصبحت مفخرة لمصر وللأفارقة.

رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة

وقالت رئيس الاتحاد الإفريقي إن هدفنا هو الارتقاء بمستوي الكرة الطائرة بافريقيا لتضاهي مثيلاتها فى القارات والدول الآخري المتقدمة فى لعبة كرة الطائرة.

وعلي هامش اللقاء وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الدعوة لرئيس الاتحاد الافريقي لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لتشاهد مدينة مصر للألعاب الأولمبية اول وأكبر مدينة اولمبية مصرية والتي تعد مفخرة للمصريين.

كما وجّهت رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الدعوة لوزير الرياضة لحضور البطولة الأفريقية لكرة الطائرة الشاطئية والتي تقام يونيو المقبل والتي تستضيفها مدينة اغادير بالمغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة على هامش استضافة مصر لكلا من بطولتي الأندية الأفريقية علي مستوي الرجال والسيدات.