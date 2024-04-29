مياه دمياط تعلن انتهاء اختيار تعيين عدد من القيادات

أعلن اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن الشركة قد انتهت من عقد اختبارات تجديد التعيين لشغل عدد من الوظائف القيادية، مدير عام رئيس قطاع بالشركة وفقا لموعد التجديد المحدد.

لجنة اختبار تجديد تعيين الوظائف القيادية

اختبار تجديد تعيين لعدد مختلف من الوظائف القيادية بشركة مياه دمياط

وأوضح رئيس الشركة أنه قد جرى اختبار تجديد تعيين لعدد مختلف من الوظائف القيادية بالشركة حيث جرت الاختبارات في قاعات مجهزة ومخصصة لذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسة وبعضوية كلا من: المهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة،دكتور محسن عبد المجيد رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة، اللواء خالد مصطفى عزيز رئيس مجلس إدارة شركة شمال وجنوب سيناء الاستاذ عمرو عزت الماحى مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة، الاستاذ خالد محمود محمود مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة القابضة وتمت الاختبارات بشكل سلسل في وبسهولة

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لجنة اختيارات القيادات

مياه دمياط: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط تستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي



من ناحية أخرى، استقبل اللواء أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وفد تقييمي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لمتابعة مجهودات التعاون المشترك بين برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWMP) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المتمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وذلك لمتابعة إنجازات ونتائج أعمال تقسيم شبكات مياه الشرب الي مناطق معزولة على أن يتم قياس ومراقبة المياة الداخلة لها لتحديد كمية المياه التى لاتدر عائد (NRW) ومعرفة الإجراءات التى تمت للعمل لتخفيض هذه الكمية.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWMP) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

هذا وقد قامت إدارة الفاقد بشركة دمياط بتقسيم محافظة دمياط بالكامل تقسيم مبدئي الى (10) مناطق كبري (DMZ) تم اختيار عدد (5) مناطق لتنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون مع برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWMP) وقد تم تجهيز هذه المناطق بغرف قياس تحتوي على أجهزة لقياس كمية المياه المغذية والضغوط لجميع المناطق الكبرى كما تم تقسيم كل منطقة كبري إلى مناطق أصغر (DMA) حيث يمكن بقياس كمية المياه الداخلة للمناطق الصغرى، التحديد الدقيق لوجود فاقد فى هذه المنطقة من عدمة وبلغ عدد المناطق الصغرى بهذه المناطق الخمس إلى (25) منطقة صغري.

حيث تم ربط قراءات هذه الأجهزة بنظام مراقبة بشركة دمياط ليتم نقل هذه البيانات جميعها الى منصة الفاقد الرئيسية بالشركة القابضة والتى تم إعدادها أيضا من خلال برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWMP) وتعمل عليها جميع الشركات التابعة بعدد (23) شركة.

تضمنت الزيارة شرح تفصيلي لجميع الأنشطة التى تمت لمراقبة وتقليل كل من الفاقد التجاري والفاقد الفيزىاقي بالمناطق الخمس من قبل مدير عام إدارة الفاقد م. مرفت صلاح كما تم المرور على بعض نقاط القياس بالمناطق المختارة، والتأكد من تطبيق أساليب التركيب والتشغيل القياسي وإشتراطات السلامة والصحة المهنية فى جميع نواحى العمل، وجدير بالذكر أن انشطة تقليل الفاقد التى تمت فى جميع المناطق أسهمت فى تقليل نسب الفاقد الى نسب مسموح بها حيث وصل الخفض فى كل من الفاقد التجاري والفاقد الفني فى بعض المناطق الى 42% بمتوسط خفض فى جميع المناطق 35%، هذا وقد استفاد من تنفيذ هذة الأعمال اكثر من 100000 مشترك الذين يمثلون 30% من إجمالى عدد المشتركين بالمحافظة.

وعلى الجانب الآخر، فقد تمت مناقشة بين السيد اللواء رئيس مجلس الإدارة والوفد الألماني لبحث سبل التعاون المستقبلية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة دمياط، وذلك ضمن خطة طموحة تهدف الى استكمال تقسيم باقي شبكات مياه الشرب بدمياط لمراقبة وتحديد وتقليل الفاقد من المياه.

هذا وقد اشاد الوفد الألماني بالمجهود المبذول لتقليل الفاقد من المياه فى شبكات التوزيع لتحسين الخدمات المقدمة وتقليل تكاليف الإنتاج.