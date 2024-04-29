الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علا غانم تنفي سفرها إلى الولايات المتحدة واعتزال الفن

علا غانم، فيتو
علا غانم، فيتو

أعربت الفنانة علا غانم  ، عن سعادتها البالغة بخطوة  انفصالها عن زوجها السابق، وذلك بعد الأزمات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية ووصلت أصداؤها إلي المحاكم.

أزمة علا غانم مع زوجها السابق 

وقالت علا غانم في تصريح خاص لـ"فيتو" إن زوجها السابق كان يسعى إلى تعطيل عملها ومستقبلها الفني..على حد قولها.

وعن الشائعات التي خرجت عليها خلال الفترة الماضية  علي  مواقع التواصل الاجتماعي وآخرها شائعة اعتزالها التمثيل وهجرتها إلي أمريكا  أكدت “علا” أن زوجها السابق هو السبب فيها، مشددة على أنه لا صحة لها من قريب أو بعيد.

Advertisements

 وكانت  الفنانة علا غانم  كشفت في وقت سابق عن تفاصيل  تحرير محاميها محضرا يتهم فيه إحدى الشركات باقتحام فيلا الفنانة، وتصوير مادة إعلانية دون علمها بمنطقة شبرا منت التابعة لدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علا غانم الفنانة علا غانم طليق علا غانم أزمة علا غانم وزوجها اخبار الفن

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم.. علا غانم تكشف تفاصيل اقتحام فيلتها في أبو النمرس.. ومنع عرض مسلسل الحشاشين في إيران لهذا السبب

بعد واقعة اقتحام فيلتها، علا غانم لـ فيتو: سرقة وتدليس وأكبر عملية نصب في حياتي

ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

يسبب ذبحة صدرية وارتشاحا بالمخ، تحذير من تناول الفسيخ في شم النسيم

الفيفا يخطر الزمالك بقرار جديد بشأن وقف القيد

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

الصور الأولى لقاتلة صديقتها بطنطا أثناء صدور حكم الإعدام عليها

تقارير إنجليزية تكشف قرار ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

منوعات

المزيد

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

القوى الفاعلة في احتجاجات الطلاب داخل الجامعات الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads