علا غانم تنفي سفرها إلى الولايات المتحدة واعتزال الفن

أعربت الفنانة علا غانم ، عن سعادتها البالغة بخطوة انفصالها عن زوجها السابق، وذلك بعد الأزمات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية ووصلت أصداؤها إلي المحاكم.

أزمة علا غانم مع زوجها السابق

وقالت علا غانم في تصريح خاص لـ"فيتو" إن زوجها السابق كان يسعى إلى تعطيل عملها ومستقبلها الفني..على حد قولها.

وعن الشائعات التي خرجت عليها خلال الفترة الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي وآخرها شائعة اعتزالها التمثيل وهجرتها إلي أمريكا أكدت “علا” أن زوجها السابق هو السبب فيها، مشددة على أنه لا صحة لها من قريب أو بعيد.

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وكانت الفنانة علا غانم كشفت في وقت سابق عن تفاصيل تحرير محاميها محضرا يتهم فيه إحدى الشركات باقتحام فيلا الفنانة، وتصوير مادة إعلانية دون علمها بمنطقة شبرا منت التابعة لدائرة قسم شرطة أبو النمرس.