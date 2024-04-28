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رياضة

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتقدم على إشبيلية بهدف إيسكو في الشوط الأول

إيسكو يسجل هدف ريال
إيسكو يسجل هدف ريال بيتيس ضد إشبيلية، فيتو

الدوري الإسباني، تقدم فريق ريال بيتيس على نظيره إشبيلية بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب بينتو فيامارين، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

أحرز هدف فريق ريال بيتيس لاعبه إسكو، بالدقيقة 38 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصحة بيتيس وسددها إيسكو بنجاح.

وشهد الشوط الأول تفوق من لاعبي ريال بيتيس الذين استغلوا عاملي الأرض والجمهور ونجحوا في التقدم بهدف نظيف.

وفي مباراة أخرى اليوم ضمن الدوري الإسباني، فاز فريق  فياريال أمام نظيره رايو فاليكانو3ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة 33 في الدوري الإسباني.

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وأحرز الهدف الأول والثالث لفريق  فياريال اللاعب الكسندر سورلوث وفي الدقيقة 18، 74 وسجل الهدف الثاني اللاعب موسكيرا في الدقيقة 69.

ترتيب فياريال ورايو فاليكانو 

وبتلك النتيجة يحتل فريق فياريال المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا برصيد 45، ويحتل رايو فاليكانو المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة. 

 

تشكيل فياريال أمام رايو فاليكانو 

جاء تشكيل فياريال أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمي: يورجينسن 

خط الدفاع: مرينو , موسكيرا , ألبيول , فيميميا. 

خط الوسط:أخوماش وكومسانيا , باريخو , باينا.

خط الهجوم: سورليث , دويديس. 

تعادل قاديش ومايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

وانتهت مباراة قاديش وريال مايوركا بالتعادل 1/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف ريال مايوركا بهدف فيدات موريكي في الدقيقة 12، ليضغط بعدها قاديش بكل صفوفه بهدف إحراز هدف التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم مايوركا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح قاديش في إدرا التعادل بهدف في الدقيقة 59، عن طريق النيران الصديقة بعدما أحرز عمر ماسكاريل لاعب مايوركا هدفا بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1/ 1

ترتيب قاديش وريال مايوركا في الدوري الإسباني 
بتلك النتيجة يرتفع رصيد قاديش إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما ارتفع رصيد 32 نقطة في المركز السادس عشر.

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني 

ويتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق كبير عن أقرب المنافسين قبل مباريات اليوم الأحد في الليجا.

ويحتل ريال مدريد قمة جدول ترتيب الليجا برصيد 84 نقطة ويليه جيرونا ثانيا برصيد 71 نقطة ثم برشلونة ثالثا برصيد 70 نقطة ويتبقي للبرسا مباراة أقل.

تشكيل فياريال الرسمي أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

فياريال يقسو علي رايو فاليكانو 3-0 في الدوري الإسباني

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